Alan Ritchson es un actor estadounidense conocido por haber participado en Reacher de Prime Video, así como es Rápido y Furioso, pero ¿qué más se sabe de él?

Te contamos quién es Alan Ritchson con estos detalles:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Alan Ritchson?

Alan Ritchson es un actor de Estados Unidos que nació específicamente en Grand Forks, Dakota del Norte. Aunque es reconocido por su actuación, también se ha desempeñado como modelo y cantante.

Su presencia en el mundo de la actuación inició en televisión, pero luego incursionó en el cine con papeles de acción, siendo su papel más reconocido el de Jack Reacher de la serie Reacher.

Sin embargo, algo que pocos conocen sobre Alan Ritchson es que participó en American Idol 2004, buscando ser reconocido como cantante.

Actualmente, el físico que Alan Ritchson ha conseguido ha sido uno de los más reconocidos, así como el requerido para papeles en películas de acción.

Sobre su vida familiar, se sabe que el padre de Alan Ritchson era un sargento de la Fuerza Área, mientras que su mamá fue maestra de secundaria.

Asimismo, Alan Ritchson tiene dos hermanos:

Eric Ritchson

Brian Ritchson

El actor ha compartido que fue diagnosticado con trastorno bipolar, así como haber sido agredido sexualmente cuando era modelo.

¿Qué edad tiene Alan Ritchson?

Alan Ritchson tiene 43 años de edad, pues nació el 28 de noviembre de 1982.

Alan Ritchson, actor. (@alanritchson)

¿Quién es la esposa de Alan Ritchson?

La esposa de Alan Ritchson es Catherine Ritchson.

Alan Ritchson con su esposa Catherine Ritchson. (@alanritchson)

¿Qué signo zodiacal es Alan Ritchson?

Alan Ritchson es del signo zodiacal de Sagitario, pues nació un 28 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Alan Ritchson?

Alan Ritchson tiene tres hijos:

Calem Ritchson

Edan Ritchson

Amory Ritchson

Alan Ritchson con su esposa Catherine Ritchson y sus tres hijos. (@alanritchson)

¿Qué estudió Alan Ritchson?

Alan Ritchson estudió artes y música en Okaloosa Walton Community College, actualmente Northwest Florida State College, obteniendo su graduación como Asociado en Artes.

Asimismo, estudió en Niceville High School donde obtuvo una beca completa musical. Además de haber sido miembro de la división de Bellas Artes Soundsational and Madrigal Singers.

Alan Ritchson, actor. (Facebook/alanritchson)

¿En qué ha trabajado Alan Ritchson?

Alan Ritchson es actor, siendo estos algunos de sus trabajos:

Aquaman en Smallville

Reacher

Blue Mountain State

SyFy Blood Drive

Teenage Mutant Ninja Turtles

Titans

Tortugas Ninja

The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Fast X

Dark Web: Cicada 3301

The Wedding Ringer

War Machine

En su carrera como cantante, Alan Ritchson lanzó el disco This is Next Time.

Asimismo, Alan Ritchson es fundador del canal de YouTube ‘InstaChurch’ donde profesa su fe cristiana.