El actor Alan Ritchson, protagonista de Reacher, fue denunciado por su vecino Ronnie Taylor tras un altercado ocurrido en un suburbio de Nashville, Tennessee.

Según el testimonio, el reclamo por conducir a exceso de velocidad derivó en una agresión física frente a los hijos del actor.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que Ritchson golpeó a Taylor con puñetazos y patadas, dejándolo con moretones e hinchazón.

La policía confirmó que investiga los hechos, aunque hasta ahora no se ha realizado ningún arresto.

Alan Ritchson golpeó a su vecino tras reclamo por conducir a exceso de velocidad

Cámaras en un suburbio de Nashville, revelaron el momento en que el actor de Reacher, Alan Ritchson, golpea a un vecino tras reclamarle por un exceso de velocidad en el vecindario.

Información obtenida por TMZ, afirma que el 21 de marzo de 2026, el actor circuló por el suburbio a exceso de velocidad en su motocicleta de la marca Kawasaki. Lo que provocó el reclamo de su vecino Ronnie Taylor, llevando a una seña obscena con el dedo medio de la mano.

Ante ello, Alan Ritchson reaccionó regresándole el gesto obsceno, asegura Ronnie Taylor. Sin embargo, ahí no terminó todo.

Para el domingo 22 de marzo de 2026, Alan Ritchson volvió a repetir la acción, pero esta vez acompañado de sus dos hijos que circulaban con motocicletas infantiles por Nashville.

Tras ello y asegurando que la conducción de Alan Ritchson a exceso de velocidad y el ruido de su motor perturba la paz, su vecino nuevamente salió a reclamarle, pero el actor terminó golpeándolo.

Alan Ritchson, actor. (Facebook/alanritchson)

Ronnie Taylor asegura que reclamó al actor con un “¿puedes parar esto, por favor?”, pero a cambio recibió un puñetazo y una patada por Alan Ritchson.

Asimismo, asegura que el actor lo golpeó “al menos cuatro veces” mientras estaba tirado en el piso tras el forcejeo.

El acto de violencia de Alan Ritchson fue mientras sus hijos permanecieron en sus motocicletas observando sin intervenir.

Vecino golpeado por Alan Ritchson levantó una denuncia

El actor Alan Ritchson golpeó a un vecino tras un reclamo por conducir a exceso de velocidad, lo que llevó a que este fuera denunciado a la policía.

Según Ronnie Taylor, tras la agresión que vivió, denunció al actor ante la policía derivado de los golpes que le dejaron moretones, hinchazón y heridas.

Por su parte, la policía confirmó que se están investigando los hechos que Alan Ritchson habría generado por lo que aún no existe ningún tipo de arresto.