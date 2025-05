¿Qué pasa entre Alejandro Fernández y América Guinart? Hay distanciamiento entre la ex pareja

América Guinart se dice extrañada por el comportamiento de Alejandro Fernández en los últimos meses.

Y es que Alejandro Fernández se ha distanciado de América Guinart, quien es madre de tres de sus hijos.

Frente a cámaras de Venga La Alegría, América Guinart se quejó de la indiferencia de su expareja, Alejandro Fernández, de 54 años de edad.

De acuerdo con América Guinart, de 53 años de edad, Alejandro Fernández poco a poco se apartó de su vida sin darle explicaciones.

La empresaria dice no tener problemas con El Potrillo, al punto que sí hay convivencia, pero solo en eventos sociales.

"Cuando nos vemos, por algún evento, nos saludamos muy bien o si de repente un mensaje muy de vez en cuando, no sé, pero (una relación) cercana no es tanto"

Aún así, Alejandro Fernández ya no se toma el tiempo de saludarla, ni siquiera le mandó un mensaje de texto por su cumpleaños tal y como lo hacía en años anteriores.

"Por primer año no me felicitó en mi cumpleaños, nunca había pasado eso. No me felicitó el Día de la Madre, nunca había pasado eso, o sea, yo creo que un feliz cumpleaños a la mamá de tus hijos o a una persona, o un feliz Día de la Madre de tus hijos, pues no sé, a lo mejor se despistó ya del tiempo"

América Guinart