El 8 de mayo, Carin León de 35 años de edad y Alejandro Fernández compartieron “Me Está Doliendo”, su colaboración de la que te damos la letra completa que habla de un ex amor.

Llegó el momento adolorido con “Me Está Doliendo”, la canción que une a Carin León con Alejandro Fernández de 54 años de edad, en un dueto que sí que llega al corazón.

Letra completa de “Me Está Doliendo” de Carin León y Alejandro Fernández

Uno de las colaboraciones más esperadas de Carin León era con Alejandro Fernández, misma que se volvió realidad a través de “Me Está Doliendo” de la que te dejamos la letra completa:

“No quiero escribirle, así que quítenme mi celular

Si saben bien cómo me pongo y me vuelven a invitar

No me dejen que la llame, menos que la vaya a ver

No sé por qué el orgullo, cuando tomo, se tira a perder

Tan solo quiero abrazarla, pero no sé dónde está

Es imposible olvidarla

Es más, ni lo quiero intentar

Me está doliendo

Y ya no me pregunten cómo estoy, ¿qué no están viendo?

Que sin sus besos mi corazón se está muriendo, y latiendo muy lento

¿Por qué ya no lo siento?

Me está doliendo

Y me pregunto si de pronto en mí estás pensando

Yo no estoy hecho para que alguien más me esté abrazando

Y no lo digo en indirecta, aquí te estoy extrañando

Así las cosas con el corazón

Para amarte salió bueno

Pa’ olvidarte salió malo

Ah, no, no

Me está doliendo

Y ya no me pregunten cómo estoy, ¿qué no están viendo?

Que sin sus besos mi corazón se está muriendo, y latiendo muy lento

¿Por qué ya no lo siento?

Me está doliendo

Y me pregunto si de pronto en mí estás pensando

Es que yo no estoy hecho para que alguien más me esté abrazando

Y no lo digo en indirecta, yo aquí te estoy extrañando

Así las cosas con el corazón

Para amarte salió bueno

Pa’ olvidarte salió malo

Mmm-mmm".

“Me Está Doliendo” de Carin León y Alejandro Fernández es una canción compuesta por Luis Mexia y Omar Robles.

Esta colaboración fue lanzada a través del canal de YouTube de Carin León el 8 de mayo y misma que al momento de esta publicación tiene 2.5 millones de reproducciones y está en el 9 de tendencias de música.

El palomazo que Carin León se echó con Alejandro Fernández que se dejó ver su admiración mutua

Antes del estreno de “Me Está Doliendo” de Carin León y Alejandro Fernández, los cantantes se mostraron cercanos en redes sociales con una admiración mutua y un palomazo.

Desde las redes de Carin León se dio a conocer que uno de los acercamientos que tuvo con Alejandro Fernández se prestó para un palomazo.

Y es que Carin León y Alejandro Fernández cantaron “Me Dediqué a Perderte”, canción que ‘El Potrillo’ lanzó en 2004.

A esto se le sumó que Carin León admitió que es una de sus canciones favoritas de Alejandro Fernández, por lo que le agradeció la colaboración.

Por otra parte, Alejandro Fernández también le mostró su admiración diciéndole “gracias por echarle tanta alma a esto”, asegurando que lo que se venía era algo “recio”, sabiendo que ahora se traduce en “Me Está Doliendo”.