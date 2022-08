Alejandro Fernández ya lo dijo en redes sociales y ahora lo dice de frente, “Dejen vivir a los demás”, a quienes lo critican por su aspecto durante sus últimas vacaciones.

Ya hasta a Bárbara de Regil le preguntaron cómo ve físicamente a Alejandro Fernández, quien dice es su amigo, pero el cantante harto de los comentarios respondió a todo.

Alejandro Fernández de 51 años de edad, hizo frente con los medios de comunicación y hasta declaró que no es que haya estrenado look, sino que simplemente ya tiene canas.

Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram)

Alejandro Fernández pide que “vivan y lo dejen vivir”

Luego de dos meses de vacaciones, Alejandro Fernández tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la CDMX, en donde declaró sobre las críticas que recibió.

La fotografía de ‘El Potrillo’ en Venecia se llevó críticas y dejó ver al México homofóbico, y es que hasta Lalo España se burló de él usando a Márgara Francisca.

Y aunque el cantante que tiene por novia a Karla Laveaga de 31 años de edad, ya había expresado su pensar sobre quienes criticaban su aspecto, esta vez lo hizo de frente.

Alejandro Fernández fue claro al decir a la prensa lo que responde a quienes lo criticaron “Vivan sus vidas y dejen vivir a los demás”.

Sumado a ello, expresó que no tiene ninguna postura sobre estos comentarios, pues para él no representan “nada”.

Alejandro Fernández sobre sus canas; “no pretendo disfrazarme, así soy”

Alejandro Fernández enfrentó a quienes lo critican, pero no solo eso, sino que apuntó que su look con canas no es nuevo y tampoco es un disfraz.

El cantante de ‘Me dediqué a perderte’ expresó que simplemente estaba en mood vacaciones, por lo que se mostró despreocupado por aparentar algo.

Señaló que como se mostró -con canas y cabello largo- “no es nuevo look, ni modo que me haya pintado el pelo blanco”, dijo asegurado que simplemente así luce a sus 51 años de edad.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga. (@karlalaveaga)

Además subrayó que el lucir así “no es como que pretenda disfrazarme, estoy de vacaciones”.

Desde hace vario tiempo, Alejandro Fernández comenzaba a mostrarse con canas, aunque aún lucía un poco de tono negro en su cabellera.

Y aunque a muchos pareciera molestarle que Alejandro Fernández luzca renovado en estilo y haya optado por dejarse las canas y no ocultarlas, a su novia esto le encanta.

A Karla Laveaga le encanta cómo se ve Alejandro Fernández. (Instagram)

Con información de ‘Al rojo vivo’.