El nombre de Alejandro Fernández -de 53 años de edad- apareció en las declaraciones de Gerardo Ortiz; sin embargo, El Potrillo niega que haya trabajado con Ángel del Villar.

El pasado 19 de marzo, Gerardo Ortiz -de 35 años de edad- asistió ante una corte de Los Ángeles y reveló que el FBI le advirtió que no trabajara con Jesús Pérez Alvear.

Aparentemente, Gerardo Ortiz también declaró que Alejandro Fernández fue advertido igual que él para que no trabajara con este promotor musical.

Ángel del Villar -de 45 años de edad- fue acusado en Estados Unidos por tener negocios con el crimen organizado.

Este productor musical tenía negocios con Jesús Pérez Alvear, hombre involucrado con un cartel mexicano.

Gerardo Ortiz vs Ángel del Villar: Esto dijo el cantante sobre el vínculo de DEL Récords con el narcotráfico

Previo a que Ángel del Villar fuera declarado culpable, Gerardo Ortiz declaró en su contra y reveló que lo persuadió para presentarse en conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear.

Gerardo Ortiz reveló que el FBI le advirtió que no realizara conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear.

Ángel del Villar quiso minimizar la situación, asegurándole que esta advertencia se la habían hecho a diversos cantantes, incluido Alejandro Fernández.

“Del Villar me dijo que no me preocupara porque todos habían recibido la misma carta, que incluso Alejandro Fernández”

Gerardo Ortiz