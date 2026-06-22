Luis de Alba sufrió una fuerte lesión en el rostro tras un accidente, pero asegura que está bien: “Tuve un accidente y me trajeron al hospital, pero afortunadamente no me pasó nada”.

El domingo 21 de junio, el actor Luis de Alba compartió un video para desmentir que estuviera grave y aclaró que sufrió un accidente que le provocó un hematoma en el rostro.

Luis de Alba sufrió un fuerte accidente que le provocó lesiones en el rostro

La salud de Luis de Alba alarmó al público luego de que trascendiera que había sido hospitalizado, por lo que el actor compartió un video con su conocido sentido del humor para aclarar que estaba estable.

Luis de Alba apareció en el video con una bata de hospital y un moretón que abarcaba su ojo derecho, así como parte de su cabeza y nariz.

“Estoy haciendo esto para que sepan que tuve un accidente, no me pasó nada más que golpes”, expresó Luis de Alba en su video, el cual inició con su conocido speach de su personaje ‘El Pirruris".

El actor explicó que estaban circulando noticias falsas sobre su salud, donde lo reportaban grave o muerto.

Es por eso que Luis de Alba decidió compartir un video para confirmar que estaba en el hospital, pero se encontraba estable y solo una lesión en el rostro.

“Estoy perfecto y listo para pasar mucho tiempo con ustedes”, dijo Luis de Alba y cerró su video con un chiste donde dijo que el lugar de ser ‘El Pirruris", sería el luchador ‘El Mapache Atómico".

Por lo pronto, Luis de Alba asegura que está bien de salud y continuará trabajando.

Luis de Alba sufrió una lesión en el rostro (Facebook/@luisdealba)

No es la primera vez que Luis de Alba sufre una aparatosa accidente

La salud de Luis de Alba ha alarmado a sus fans en diversas ocasiones, como ocurrió en 2023 tras sufrir una aparatosa caída.

Luis de Alba se fracturó el fémur y sufrió una lesión en el ojo derecho en diversos accidentes.

La primera lesión la sufrió durante un evento en Monterrey y tras volverse a lastimar la pierna, tuvo que someterse a una cirugía.

Posteriormente, Luis de Alba sufrió una lesión en el ojo tras caer y golpearse con la esquina de un buró.