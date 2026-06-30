Luis de Alba regresa al escenario tras la caída que le provocó fuertes golpes en el rostro; el comediante permaneció 7 días hospitalizado tras sufrir un desmayo.

El actor regresó al musical Perfume de Gardenia una semana después de la caída que le provocó un fuerte hematoma en el rostro y se mostró contento de retomar su carrera.

El accidente ocurrió el pasado domingo 21 de junio, cuando Luis de Alba sufrió un desmayo en su casa de Guadalajara.

Luis de Alba retoma su carrera tras fuerte caída

A pesar de los moretones en su frente y ojos, Luis de Alba regresó a Perfume de Gardenia con la mejor actitud y expresó que ya no quería seguir en reposo.

Luis de Alba reveló que estuvo 7 días hospitalizado tras el desmayo que le provocó una aparatosa caída, ya que estaba bajo observación médica.

“Prefiero venir con los ojos así que estar encerradito”, dijo Luis de Alba, quien seguía con los ojos morados.

#EXCLUSIVA 🚨 ¡De vuelta a los escenarios! Luis de Alba reaparece en "Perfume de Gardenias" tras su accidente. 🎟️👀 El comediante conmovió a todos al retomar sus funciones en el teatro a solo unos días de su aparatoso accidente, agradeció las muestras de cariño que lo impulsan a… pic.twitter.com/t22mh2whOZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 30, 2026

El actor expresó que estaba contento de retomar su carrera y sonrió al ser recibido con aplausos.

Luis de Alba se maquilló los moretones de su rostro y así el público no los notara tanto: “La gente que linda. Es como mi gasolina, es mi vida”, dijo el actor conmovido por el recibimiento del público.

El comediante subió al escenario con un traje verde y su personaje de El Pirruris, lo que hizo reír al público.

Luis de Alba se lastimó el rostro tras sufrir un desmayo

Los fans de Luis de Alba se alarmaron por su salud, luego que trascendiera que estaba hospitalizado.

Luis de Alba compartió un video en redes sociales para confirmar que se encontraba bien, pero con un enorme hematoma en el rostro.

El comediante se tomó con humor su caída y estuvo bajo observación médica para determinar la causa del desmayo.