Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba, revela detalles de la caída que sufrió el actor y que le provocó una lesión en el rostro.

El domingo 21 de junio, el actor Luis de Alba compartió un video que sorprendió al público, ya que tenía un moretón que abarcaba parte de su rostro, ocho derecho y nariz.

Luis De Alba se tomó con humor la situación y reveló que había sufrido una caída, pero estaba estable en el hospital.

Esposa de Luis de Alba revela detalles de la caída que sufrió el actor

Abigail Alfaro contó a Sale el Sol que Luis De Alba cayó tras un desmayo repentino, por lo que se está sometiendo a diversos estudios médicos para determinar el origen.

“Luis ya ves, bueno, él tiene ya una movilidad reducida por lo regular, pero lo que realmente le pasó fue porque tuvo un desmayo” Abigail Alfaro

La esposa de Luis de Alba narra que el actor estaba de pie cuando de la nada cayó y fue cuando se lastimó el rostro.

“Tuvo un blackout completamente y pues lógicamente, el peso cayó directamente al piso, al concreto y, pues lógicamente, fue muy doloroso el golpe” Abigail Alfaro

El golpe que sufrió Luis De Alba fue aparatoso, pero no provocó secuelas graves y hasta el momento los médicos no han determinado un diagnóstico sobre qué provocó la caída.

“Afortunadamente, dentro de los estudios que hasta ahorita se le han realizado, está bien, no hay ahorita ninguna complicación, siguen haciendo los estudios” Abigail Alfaro

Este es el estado de salud de Luis de Alba tras sufrir una dolorosa caída

Abigail Alfaro reveló que Luis de Alba enfrenta problemas de movilidad, pero su caída no estuvo relacionada con esta situación.

Hasta el momento los médicos no han determinado qué provocó el desmayo de Luis de Alba, pero se encuentra estable y recuperándose de la lesión en el rostro.

“Luis golpeado, pero bien estable y recuperándose” Luis de Alba

Luis de Alba continúa en el hospital para seguir bajo observación médica y determinar si necesita algún tratamiento.

Por lo pronto, el actor se tomó con humor su caída y compartió un video donde mencionó que pasó de ser comediante a luchador, por todas las caídas que ha sufridos en los últimos años.

Recordemos que en 2023 el actor sufrió una lesión en el ojo tras tropezar y golpearse con la esquina de un buró.