Verónica Castro -de 72 años de edad- fue captada en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y generó preocupación entre sus fans.

Esto después de que reporteros difundieran las imágenes de la actriz y cantante siendo trasladada en silla de ruedas y ocupando oxígeno.

¿Qué le pasó a Verónica Castro? La actriz habla de su estado de salud

Verónica Castro no pasó desapercibida por el tipo de asistencia con la que llegó al aeropuerto, siendo la cánula nasal de lo que más preocupó.

Motivo por el cual fue cuestionada en torno a su salud, asunto con el que la actriz y cantante fue más que honesta.

Verónica Castro disipó cualquier rastro de preocupación, asegurando que estaba bien de salud.

En cuando al uso de un tanque de oxígeno, la actriz comentó que lo necesitaba en ese momento debido a que necesitaba moverse con más agilidad.

“No, necesito caminar más rápido, necesito oxigeno”, aclaró Verónica Castro.

Sin embargo el semblante de la actriz cambió cunado, de nueva cuenta, le preguntaron por Yolanda Andrade.

Esto después de asegurar que sus problemas de salud son por un trabajo de “brujería”.

Al escuchar el cuestionamiento, Verónica Castro se mostró visiblemente molesta: “Siempre con lo mismo”, dijo la cantante para cerrar el tema de la conductora de televisión.