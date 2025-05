Verónica Castro -de 72 años de edad- no quiere que Cristian Castro se case con Mariela Sánchez y tampoco desea mudarse con ellos.

Cristian Castro -de 50 años de edad- está muy ilusionado por su boda con Mariela Sánchez, pero su mamá no está tan feliz con la idea.

La boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez -de 39 años de edad- será en febrero de 2026.

En entrevista con Ventaneando, Verónica Castro manifestó que no está de acuerdo con la boda de su hijo, pues ella es “antiboda”.

“Pues eso está diciendo, pero yo la verdad, ya saben, yo soy antiboda, por eso no me casé”

Verónica Castro expresó que ella no está de acuerdo con que las personas se casen y por eso nunca llegó al altar.

Pero, eso no significa que se vaya a interponer en los planes de Cristian Castro y Mariela Sánchez .

La actriz aclaró que ella nunca ha estado casada y tampoco está entre sus planes.

Pero, reconoce que Cristian Castro sí cree en el matrimonio, pues se ha casado 4 veces.

“No creo que ya me haya casado, o me vaya a casar, pero él sí como que tiene muchas ganas, él sí cree en el matrimonio, sí cree en la pareja, sí cree en eso, cree en lo otro, yo como ya no creo nada, ya me aguanto mejor”

Verónica Castro