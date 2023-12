¿Qué enfermedad tiene El Costeño? El comediante perdió su restaurante en Acapulco y la salud.

Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, contó que el último tramo del año ha sido muy complicado para él en cuestiones económicas y de salud.

La causa: el huracán Otis dejó en ruinas el restaurante que tenía en Acapulco y enfrenta una dolorosa enfermedad que le ha vuelto un tormento presentarse en el escenario.

Amenazan al “Costeño” por chistes de AMLO; no son exclusivos de él, responde

En entrevista para el programa De primera mano, ‘El Costeño’ reveló que fue diagnosticado con una enfermedad crónica.

El padecimiento, comentó, es tan doloroso que a veces le obliga a consumir sedantes para poder seguir trabajando.

La enfermedad que le diagnosticaron a El Costeño es urolitiasis, que provoca que su organismo genere cálculos renales, comúnmente conocidos como piedras en los riñones.

El Costeño comentó que las primeras semanas de diciembre fueron las más complicadas que vivió porque estaba grabando la última temporada de su show ‘Tal para cual’.

Esto no le dejaba tiempo a Javier Carranza, El Costeño, para acudir al médico, por lo que tuvo que controlar el dolor con tés de hierbas y calmantes.

“Yo traía unos dolores terribles en el riñón y tomando tés, tomando medicamentos, no popdía ir a hacerme análisis porque tenía yo que estar grabando, estábamos a contrarreloj”.

Ante ello, El Costeño destacó los contrastes que ha debido enfrentar, pues su misión como comediante es hacer reír a la gente, que pase un rato agradable, mientras él padecía fuertes dolores.

Afortunadamente, El Costeño dijo que no necesita de cirugía para arrojar los cálculos renales, pues los medicamentos son suficientes para ayudarle con sus problemas de salud.

Semanas atrás, El Costeño reveló con lágrimas en los ojos que el huracán Otis, que destruyó al puerto de Acapulco el pasado 25 de octubre, dejó en ruinas su restaurante ‘7 leguas’, que se ubica en el puerto.

“Ya no existe, ha quedado en ruinas. No es el único. De verdad que Acapulco ha quedado en ruinas, lastimado, me duele mucho”.

Javier Carranza, El Costeño