El Costeño revela que recibió amenaza de muerte en la puerta de su casa

El comediante ‘El Costeño’ reveló que recibió en su casa una amenaza de muerte, sin embargo destacó que más que miedo tiene coraje.

Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, se ha convertido en uno de los comediantes más populares de México. Sin embargo, reveló que hace unos días recibió una amenaza de muerte en la puerta de su casa.

En una reciente entrevista el famoso relató que mas que miedo por lo que le pueda pasar, sintió mucho coraje por la manera en la que se mueven las personas.

‘El Costeño’: “Cuídate, no te imaginas ni por dónde te va a llegar”

En conversación con la revista TV Notas ‘El Costeño’ confesó que el 25 de marzo recibió una amenaza de muerte. De acuerdo con Javier Carranza a través de sus cámaras de seguridad vio que un hombre sospechoso se encontraba en su puerta.

El comediante bajo para saber que necesitaba y ahí el sospechoso le entregó un sobre, pero no le quiso dar más detalles sobre quién se lo mandaba o lo que contenía.

Ante el hermetismo del hombre, ‘El Costeño’ lo dejó ir, pero lo pudo seguir con sus cámaras y descubrió que se subió a una camioneta que anteriormente había pasado frente a su casa, pero se detuvo unos metros más adelante.

Javier Carranza revisó el sobre, el cual tenía una nota en la que lo amenazaban de muerte y le aseguraban que no sabía por donde le iban a llegar el golpe ya que le iban a demostrar que no era tan inteligente.

‘El Costeño’ destacó que no tiene enemigos y no sabe de dónde pudo provenir la amenaza de muerte, pero puntualizó que la nota no hará que viva con miedo y que él seguirá trabajando de manera habitual.

Lejos de inquietarlo, el comediante confesó que le dio mucho coraje por la manera en la que se manejan las personas.

Durante su entrevista ‘El Costeño’ reveló que ya se encuentra en conversaciones con sus abogados para saber si se puede hacer algo legalmente, ya que tiene grabado el rostro de la persona que le entregó la amenaza de muerte.