Javier Carranza, conocido artísticamente como El Costeño, ya tuvo contacto con su familia y están bien, pero lamenta la pérdida de su restaurante.

El Costeño, quien nació en el puerto de Acapulco, Guerrero, está utilizando las redes sociales para enviar un mensaje a sus familiares y a sus conocidos.

Luego de horas de incertidumbre, El Costeño ya tuvo contacto con uno de sus hermano y sabe que la familia está bien, pero sus casas terminaron dañadas por el Huracán Otis.

Javier Carranza El Costeño reveló al programa De Primera Mano que ya tuvo contacto con su familia y ahora sabe que todos están bien, sólo con daños en sus viviendas.

“Por fin pude comunicarme con mi familia, me dice que la casa de mi madre está devastada, las casas de dos de mis hermanos están devastadas (...) Una sobrina le estalló una ventana, entonces tuvieron que suturarla”

El Costeño tiene un restaurante en Acapulco llamado “7 leguas”, el cual terminó con varios daños tras el paso del Huracán Otis.

“Ya no existe, se lo llevó Otis. El restaurante ha quedado en ruinas y no es el único. Acapulco está muy lastimado, me duele mucho”

El Costeño