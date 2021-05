México.- El comediante Javier Carranza, conocido como el “Costeño”, publicó en su cuenta de Twitter que ha estado recibiendo amenazas e insultos luego de que se viralizara un video de un show en el que hace chiste sobre AMLO.

En el breve video que circula en redes sociales, el “Costeño” habla sobre las “mañaneras” y sobre la construcción del aeropuerto en la Base Aérea en Santa Lucia.

Y ahora un pendejo como "el costeño" @costenoaca insulta al Presidente de México, no hay problema con la libertad de expresión, pero es importante que la gente que apoyamos a AMLO no asistamos a ver sus eventos de este ignorante, para q aprenda a respetar pic.twitter.com/YqJ3eiMtZ4

En su cuenta publicó que luego de que se hizo viral el video ha recibido amenazas e insultos . Sin embargo, comentó que los insultos han sido por “chairos” y simpatizantes de Morena que no aguantan ningún chiste.

“Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!”.

El “Costeño”. Comediante