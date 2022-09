El restaurante Cuerno, de Grupo Costeño, vuelve a estar en la mira: ahora discriminó a un par de colombianas por su forma de vestir pese a que tenían una reservación hecha.

La denuncia la hizo la youtuber Valeria Sandoval de 26 años de edad a través de su cuenta en TikTok donde la siguen casi 5 millones y medio de personas.

La youtuber e influencer colombiana publicó un par de videos. El primero de ellos mostrando el momento en que se les niega la entrada y son observadas por elementos de seguridad.

“Estamos en un restaurante en México, se llama Cuerno y no nos dejan entrar”, se escucha que dice mientras muestra brevemente cómo iban vestidas ella y su amiga.

Según Valeria Sandoval, se les habría negado la entrada por la vestimenta y mientras lo dice se observa como un par de personas acceden sin dificultad.

En los comentarios, de este primer video se nota como la mayoría les hace notar que existe un código de vestimenta e incluso lo llaman “derecho de admisión”.

Sin embargo, dicha práctica está prohibida cuando por ello se incurra en discriminación como habría sido la experiencia narrada por las colombianas.

Además, Valeria Sandoval indicó que adentro del restaurante Cuerno “la gente estaba súper x vestida” (sic) y tenían muchas mesas libres.

En su segundo video, la colombiana explicó junto a su amiga, que acudieron al restaurante Cuerno, de Grupo Costeño, porque se los habían recomendado:

“Cuando llegamos, el celador nos mira de arriba abajo y nos dice: ¿tienen reserva? (…) sale y nos dice que no podemos entrar porque está a full capacidad”

Sin embargo, su amiga Nicole no se quedó tranquila y revisó las reservaciones donde se dieron cuenta que sí había cupo.

Al regresar al restaurante y mostrar la reserva, el celador les impidió la entrada y les dijo que debía revisar si había disponibilidad.

El gerente del restaurante Cuerno salió después de un rato a disculparse con las colombianas y les permitió el acceso.

“Esto no es un problema, pero sí me parece muy feo que porque vayas en un jean no te digan que hay un código y te miren feo”

Valeria Sandoval, influencer colombiana discriminada en Cuerno