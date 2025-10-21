Yolanda Andrade de 53 años de edad, regresa al programa de Montse & Joe y este es el primer video que graban juntas en las instalaciones de XEW.

Yolanda Andrade regresa a Montse & Joe y lo anuncia con un emotivo video

Tal y como se reveló, Yolanda Andrade regresa al programa de Montse & Joe entre lágrimas y abrazos de Montserrat Olivier de 59 años de edad; esto después de que su salud mejorara considerablemente, hecho que la ausentó de su trabajo por varios meses.

En un video que ya circula en redes sociales, se ve cómo Montserrat Olivier y personal de la XEW recibe entre abrazos, aplausos y lágrimas a Yolanda Andrade, quien había pasado varios meses ausente del programa de Montse & Joe.

Cabe recordar que en entrevistas y declaraciones pasadas, Yolanda Andrade había revelado que tenía dos enfermedades degenerativas, las cuales provocaron daños en su salud.

El primer problema de salud de Yolanda Andrade fue un aneurisma cerebral y el segundo, una enfermedad degenerativa que, aunque no ha sido revelada por la conductora, se especula que podría ser esclerosis múltiple.

“Estoy muy feliz, muy agradecida. Valoro mucho la presencia de mis amigos que vinieron a saludarme. Quiero decirles que gracias por su tiempo, por su amor que es lo que coseché: gente maravillosa que admiro” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade también reveló que lo que más extraño de estar en Montse & Joe, el programa de XEW, fue a Montserrat Olivier, quien no solo ha sido su compañera en varios proyectos televisivos, sino que se sabe que ambas tuvieron una relación sentimental de aproximadamente 10 años.

Esta surgió poco después de que Olivier se divorciara de su esposo Henry; sin embargo, su romance terminó por los problemas de alcoholismo de Yolanda Andrade.