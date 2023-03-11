¿Preocupado por los hijos de Shakira? Sasha y Milan estaban escuchando la tiradera en el show de Jimmy Fallon.

Tras el lanzamiento de ‘Music Session #53′, la tiradera que lanzó en colaboración con BZRP, muchos detractores de Shakira usaron el tema de sus hijos para atacarla.

“¿Cómo se atreve Shakira a lanzar ‘Music Session #53′, sin pensar en el daño que le provocará a sus hijos, Milan, de 10 años de edad, y Sasha, de 8?”, le cuestionaban.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha (@shakira / Instagram)

Shakira le cuenta a Jimmy Fallon cómo su hijo Milan fue el principal impulsor de su tiradera con BZRP

Shakira ni siquiera parece haber reparado en los haters y sí haberse refugiado en el apoyo de sus hijos para superar el duelo de su ruptura con Gerard Piqué.

Tan es así, que Shakira le contó a Jimmy Fallon -como ya se lo había dicho a Enrique Acevedo para N+- que su hijo mayor fue el principal impulsor de su tiradera con BZRP .

Y es que, dijo, mucho antes de ‘Music Session #53′, Milan ya era gran fan de BZRP, razón por la que le pidió encarecidamente a Shakira que hiciera una colaboración con él.

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La colombiana dijo que su hijo tiene un excelente oído musical y se perfila para ser un gran músico, como lo confirma el éxito de la tiradera ‘Music Session #53′.

Milan, dijo, ya había previsto las repercusiones de la tiradera, pues cuando le recomendó colaborar con BZRP le aseguró que su tema llegaría a un número uno.

Shakira dijo que Milan estuvo tan empeñado en la colaboración, que llamó a su manager para exigirle que su mamá trabajara con el DJ a quien llama “el dios argentino”.

Milan y Sasha Acompañaron a Shakira en The Tonight Show y hasta cantaron su tiradera con BZRP

El destino colaboró con Milan, pues meses después Shakira y BZRP crearon juntos ‘Music Session #53′.

El duo interpretó por primera vez en vivo su hit el viernes 10 de marzo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, en Nueva York. Shakira acudió acompañada por sus dos hijos.

Mientras la colombiana se apoderaba del escenario que han pisado otras estrellas mundiales como Beyoncé, U2, Metallica, entre otros, se pudo ver a sus hijos muy animados.

Shakira y sus hijos en The Tonight Show (Especial)

Tanto así que Sasha, el menor de ellos, parece haberse animado a cantar ‘Music Session #53′ junto con el resto del público, que la coreó de principio a fin.

Shakira le dijo a Jimmy Fallon que cuando les habló a sus hijos de su viaje a Nueva York, Milan se emocionó por la posibilidad de ir a The Tonight Shw, sin saber que en efecto, ese era el objetivo.