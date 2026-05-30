El concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México estuvo marcada por la aparición sorpresa de su esposa, Ángela Aguilar.

Durante su interpretación del tema Dime cómo quieres, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejaron ver muy enamorados para disipar rumores de una supuesta crisis matrimonial.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver muy enamorados en la Plaza de Toros México

Como parte de su gira Pa’l Cora Tour, Christian Nodal se presentó con gran éxito en la Plaza de Toros México, CDMX.

Uno de los momentos más memorables del concierto, fue cuando Ángela Aguilar apareció por sorpresa para cantar con Christian Nodal su tema Dime cómo quieres.

¡Más enamorados que nunca! 😍🎶🎤



Ángela Aguilar reapareció junto a #Nodal ante miles de fanáticos en el escenario de la Plaza de Toros "La México" para interpretar su icónico tema "Dime cómo quieres". 💖



Las imágenes de la pareja rápidamente se hicieron #virales y se… pic.twitter.com/BQyJx7WeRH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 30, 2026

La pareja aprovechó para recrear el famoso diálogo de redes sociales:

Nodal preguntó: “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”.

Ángela respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”

La entrada de Ángela Aguilar fue a través de una plataforma elevadora en el centro del escenario, inicialmente de espaldas a Christian Nodal.

Ángela Aguilar lució un traje típico mexicano con bordados floreados y una trenza.

Durante la canción, Ángela Aguilar y Christian Nodal mostraron una gran química y complicidad, intercambiando miradas, sonrisas y tomándose de las manos.

Christian Nodal se mostró muy cariñoso con Ángela Aguilar y le besaba la mano y la abrazaba.

El momento alcanzó su punto máximo cuando la pareja selló su participación con varios besos en los labios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal zanjan rumores de separación tras dejarse ver en la Plaza de Toros México

Al finalizar el dueto, Christian Nodal dedicó unas emotivas palabras al público y a su esposa, terminando así los rumores sobre una presunta crisis matrimonial.

“Ay Dios mío, les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero. ¡Te amo mi reina! Que viva el amor esta noche” Christian Nodal

Esta aparición conjunta se dio tras semanas de rumores sobre una posible crisis o separación, los cuales quedaron aparentemente desmentidos por la actitud afectuosa de la pareja sobre el escenario.

La presentación tuvo un simbolismo especial ya que coincidió con el segundo aniversario de su boda espiritual en Roma.

Tras su participación, Ángela Aguilar bajó del escenario y, aunque se especuló que había abandonado el recinto antes de finalizar el show, se aclaró que simplemente estaba esperando a Nodal tras bambalinas.