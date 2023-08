Emilio Osorio recibió una sorpresa en La Casa de los Famosos México, cuando lo visitó su papá y le reveló algunos detalles sobre Karol Sevilla.

Aunque en un principio, Emilio Osorio -de 20 años de edad- quería mantener en privado su relación con Karol Sevilla, los días en La Casa de los Famosos México, lo hicieron revelarlo todo.

Sin embargo, lo que su padre le contó sobre Karol Sevilla -de 23 años de edad-, hizo que Emilio Osorio finalmente explicara lo que pasa en su relación con la cantante.

Niurka no ve justo que Emilio Osorio sea el único al que no le hayan llevado un ser querido a La Casa de los Famosos México

Emilio Osorio, así como muchos de los participantes de La Casa de los Famosos México, dijeron que pensaban que solo iban a estar pocas semanas en el reality show.

Sin embargo, el pasar de los días del actor en La Casa de los Famosos México, hizo que comenzara a revelar detalles de su intimidad, cómo el que su novia es Karol Sevilla.

Aunque sí dejó bien claro que era algo complicado y que estaba pactado para quedarse en secreto, pero terminó revelando todo.

Esto llevó a que Emilio Osorio pidiera en distintas ocasiones a Karol Sevilla mandarle algo, y hasta ponerse a llorar porque la extraña.

Y claramente, aprovechando la visita de su papá Juan Osorio -de 66 años de edad- Emilio Osorio le cuestionó sobre Karol Sevilla y este le reveló que está en Perú.

Pese a la regañada que le puso La Jefa de La Casa de los Famosos México, el productor brindó este detalle a su hijo para tranquilizarlo.

Por otra parte, al salir del ‘Zum’ compartió con sus compañeros del reality show, que Karol Sevilla está en Perú con una enorme sonrisa en el rostro y aludiendo a que era algo que se esperaba.

Emilio Osorio se encontraba feliz porque su papá le dijo que mientras él está en La Casa de los Famosos México, Karol Sevilla anda trabajando en Perú.

Misma situación de impacto que lo llevó a dar más detalles sobre la complicada situación sentimental que tiene con Karol Sevilla.

En una plática que tuvo con Poncho de Nigris -de 47 años de edad- dijo estar incierto en saber si estaba soltero o no, pues explicó que lo que tenía con Karol Sevilla era complicado.

Mostró angustia de que Juan Osorio no le confirmó si andaba soltero o con novia, pues prefirió omitir este comentario.

“Yo le pregunté ¿sigo soltero o no? y como que no me quería responder, y no lo dice, pero lo dice (...) lo que me relaja es que me mandó un mensaje de que estaba bien, trabajando y orgullosa”.

Emilio Osorio, actor.