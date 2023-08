Jorge Losa se enfrentó a la realidad de lo que causó La Casa de los Famosos México, cuando una porra del Team Infierno le gritó “abajo España”.

En una entrevista que tuvo Jorge Losa con la periodista Mara Patricia Castañeda, compartió que las porras sí influyen mucho en lo que los habitantes de La Casa de los Famosos México viven dentro.

Jorge Losa -de 33 años de edad- detalló que sumado a ello, hubo un momento en que se quebró en el reality show y todo por enfrentarse por expertos estrategas.

Jorge Losa se convirtió en el penúltimo eliminado de La Casa de los Famosos México, pero ante ello tuvo que aguantar las porras del Team Infierno y varios insultos.

En la entrevista que ‘Albacete’ dio a Mara Patricia Castañeda -de 57 años de edad- compartió el duro momento que enfrentó en el reality show, cuando llegaban las porras.

Más allá de los fuertes rivales del Team Infierno, Jorge Losa detalló que las porras a las afueras de La Casa de los Famosos México, influyen mucho en el ánimo de los habitantes.

Por ello, contó que el momento en que se destruyó fue cuando una porra del Team Infierno le gritó “fuera Jorge, fuera Jorge, abajo España, abajo España”.

Y es que la personalidad de Jorge Losa lo llevó al pensamiento de decir que los fans se estaban metiendo en cosas “que no tienen que ver”

“Son cosas que no tienen que ver con el juego, entonces dices, aquí estamos jugando, pero eso que gritan no tiene que ver (...) ya están rompiendo la regla, se están yendo a cosas de fuera que no tienen que ver”.

Jorge Losa, actor.