La Casa de los Famosos México es el tema más sonado y hablado por lo que “Pepe y Teo” se aprovechan para sumar reproducciones en YouTube, plataforma donde comparten su nuevo video hablando del reality show.

Mauricio Mancera, de 39 años de edad, es el primero en asegurar que las últimas semanas de La Casa de los Famosos México “estarán de hueva” debido a que el Team Infierno da contenido de flojera.

Así como lamenta que el Team Cielo haya sido eliminado del juego donde asegura no pensó que la guerra entre cuartos fuera muy marcada, pero admite que la estrategia funcionó.

Revelando que Paul Stanley, de 37 años de edad, era su favorito ya que pidió votos a su favor, y que Jorge Losa, de 33 años de edad, le parece un gran muchacho, Mauricio Mancera lanza una impactante revelación.

El conductor televisivo asegura que le ofrecieron dinero para hacer campaña a favor de uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México, pero no aceptó porque no se trata de una campaña política sino de un juego.

“No voy a decir qué participante, pero a mí me ofrecieron dinero para hacer campaña por un participante. Yo no lo acepté. Me ofrecieron 5 mil y luego fue 'qué quieres'. Yo no sé si está persona está al tanto, son su fanáticas”

Mauricio Mancera