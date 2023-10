Gloria Trevi -de 55 años de edad- está más que dispuesta a seguir adelante con la demanda que interpuso contra TV Azteca.

Incluso, Gloria Trevi lanzó un contundente comunicado en el cual expresaba una simple pero para ella poderosa razón por la que no quiere quitar el dedo del renglón.

Todo esto en medio de los nuevos señalamientos que han salido en contra de la cantante, pues ahora Gloria Trevi es acusada por fraude fiscal y lavado de dinero.

Gloria Trevi compartió por medio de sus redes sociales un comunicado que deja en claro su propia postura hacia TV Azteca, ya que el escrito va directo al grano.

“No retiraré la demanda contra TV Azteca”, viene al inicio del comunicado de Gloria Trevi, para después dar a conocer que se encuentra bien “y luchando” ante la presente situación.

Posteriormente, Gloria Trevi establece la única y principal razón por la cual no se va a rajar de haber interpuesto la demanda en contra de TV Azteca.

Pues, por lo que expresó, ya no es “ esa persona que se dejó lastimar ”. Esto en relación a las constantes señalamientos que, hasta la fecha, la vinculan con Sergio Andrade.

Ya que mientras muchos siempre la consideraron como cómplice del productor, Gloria Trevi sostiene que ella solo fue una víctima más.

Gloria Trevi no se va a rajar en su demanda contra TV Azteca por esta poderosa razón

“Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.

Comunicado de Gloria Trevi