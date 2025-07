El misterio de Ninel Conde de 48 años de edad y su esposo fue resuelto en La Casa de los Famosos México 2025, dando detalles de cómo lo conoció junto con el “amor a primera vista”.

Más enamorada que nunca, Ninel Conde se abrió con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 sobre su esposo anónimo cuyo nombre sería José Ángel Cedeño.

La cantante Ninel Conde sigue causando intriga sobre su esposo a quien llama Ángel, pero el enigma se está rompiendo porque ya dio detalles en La Casa de los Famosos México 2025 en video de YouTube.

Entre las galas de Vix que los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 llevan, los habitantes del reality show siguen entreteniendo a sus fans con las historias de su vida privada.

Y es que Ninel Conde se apoderó del cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025 para contar cómo conoció a su esposo del que jura en YouTube que fue “amor a primera vista”.

Teniendo como público a Shiky de 53 años de edad, Facundo y Dalilah Polanco, la cantante confesó que conoció a su esposo en un gimnasio en Miami, Florida y que hubo conexión inmediata.

Sin embargo, Ninel Conde contó que no todo fue tan sencillo porque su actual esposo no se atrevía a hablarle, aunque sí la estuvo ‘merodeando’ durante un día en el gimnasio.

Fue así que esforzándose para que le pidiera su número, Ninel Conde dejó la caminadora y salió para ver a Ángel cuando ya se iba a ir, y fue ahí que él obtuvo la señal para pedirle salir.

Ninel Conde incluso contó a Shiky y los habitantes que cuando lo vio supo que era él, pues ya tenía 2 años soltera luego de que Larry Ramos se escapó en busca de evadir la justicia en Estados Unidos.

Por otra parte, Ninel Conde reveló que el amor le llegó tan fuerte con Ángel que se casaron a tres meses de comenzar su relación. Además de que él le pidió que salieran sin saber que era famosa.

“Cuando salimos la primera vez a comer unos tacos me pidieron un autógrafo y me pregunto ‘¿qué haces que te piden eso?’, después se dio cuenta que no eran 6 mil seguidores en Instagram, sino 6 millones los que tenía”.

Ninel Conde, cantante.