Tras vivir su primera gala de nominación, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para despedirse de uno de sus compañeros.

Los ánimos entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 han subido este jueves 31 de agosto, pues todos se encuentran muy expectantes de lo que podrá suceder.

En el día de su cumpleaños, Adrián Di Monte se pone a llorar en el jardín en La Casa de los Famosos México 2025

Este jueves 31 de julio, Adrián Di Monte se encuentra celebrando un año más de vida, sin embargo no lo empezó muy bien.

Y es que Adrián Di Monte -de 35 años de edad- decidió salir al jardín para agradecer todas las bendiciones que ha recibido, pero no pudo evitar llorar.

Con lágrimas en los ojos, Adrián Di Monte señaló: “ojalá salga rápido… que sea lo que Dios quiera”.

Es cumpleaños de Adrián Di Monte, salió soloal jardín a agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha recibido.

Con lágrimas en los ojos dice susurrando: ojalá salga rápido… que sea lo que Dios quiera.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3#LCDLFMX #LCDLFMX3 pic.twitter.com/R8PctMrpb1 — Víctor 𝕏 Snow (@VictorNievesG) July 31, 2025

Cabe recordar que Adrián Di Monte se encuentra nominado, por lo que corre el riesgo de ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Mar Contreras -de 44 años de edad- cree que Adrián Di Monte merece una segunda oportunidad.

Y es que Mar Contreras se encuentra consiente de que el pasado de Adrián Di Monte le jugó en su contra en esta primera nominación.

WTF CON MAR DICIENDO QUE ADRIAN MERECE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

LA DECEPCIÓN HERMANO #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3pic.twitter.com/IrZKpp3CBH — dannie (@nvrlandmoon) July 31, 2025

¿Facundo no quiere que Olivia Collins salga de La Casa de los Famosos México 2025?

Facundo -de 47 años de edad- le reconoció a Elaine Haro que la nominó, pero no porque tenga algún problema con ella en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que de acuerdo con Facundo quiso nivelar la situación para que no saliera nominada Olivia Collins, de 67 años de edad.

Sin embargo, la estrategia de Facundo no funcionó y es que salió nominada tanto Elaine Haro -de 21 años de edad- como Olivia Collins.

Pese a su nominación, Facundo le aseguró a Elaine Haro que ella no se va de La Casa de los Famosos México 2025, pues se encuentra seguro que el que saldrá es Adrián Di Monte.

La decisión de Facundo de proteger a Olivia Collins ha generado controversia entre sus compañeros de cuarto.

Y es que no entienden su necesidad de proteger a Olivia Collins cuando creen que no está dando contenido y que no está conviviendo en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Facundo está seguro de que no se va a ir sus compañeras ya que cree que Adrián Di Monte y Olivia Collins se encuentran en desventaja.

¿A Ninel Conde le dolió salir nominada en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025?

La nominación de Ninel Conde -de 48 años de edad- en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025, sorprendió a muchos.

Sin embargo, Ninel Conde confesó que si le dolió está situación, pero considera que es una mujer fuerte y podrá salir adelante.

Ninel Conde se encuentra confiada que será el público quien decida cuánto tiempo permanezca en La Casa de los Famosos México 2025.

“No voy a mentir, sí me siento un poco triste por la naturaleza del sentimiento como del rechazo, me bajonea pero soy una mujer fuerte, es parte del juego, el tiempo que me toque estar aquí el público lo decidirá” 🫦 A Ninel sí le pegó su nominación #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xmG0VAF7Zh — nacho con O (@NachoConO) July 31, 2025

En conversación con Elaine Haro, Ninel Conde no pudo evitar llorar al hablar sobre su nominación.

Y es que Ninel Conde aseguró que se había portado muy bien y había sido amable con todos para que ahora la nominaran.

Ninel Conde reconoció que fue un duro golpe que la hace pensar si ya no debería de compartir tanto.

"Bola de mugrosas, malagradecidas e inventadas 😭"



A Ninel ya le dio el síndrome del nominado y está llorando.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/r0mHTEMHGK — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) July 31, 2025

Tras la nominación, los integrantes del cuarto Día decidieron crear su canción de salvación.

Esto luego de que la mayoría de sus integrantes se encuentran nominados.

Ninel proponiendo que la canción de la Salvación sea: Sálvame del olvido, sálvame de la eliminación 🎶🎶.



3 doritos después: Facundo, Shiky, Mariana, Ninel, Elaine y Priscila crean la canción de la salvación 🙂‍↔️#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDLFMX #LCDLFMX3 pic.twitter.com/nTck7xvXwY — Michelle, Conocí a Caro❤️ 🦁 (@pablochinamichi) July 31, 2025

Abelito sorprende a todos al hablar con acento español en La Casa de los Famosos México 2025

Mientras que se encontraban lavando los baños, Abelito -de 25 años de edad- sorprendió al hablar con acento español.

Y es que nadie se espero lo bien que lo hacía Abelito y sacó una carcajada a sus compañeros.

Abelito hablando como español PTM … recuerdos de la vrga 😫#LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/nk8vClHF4Q — EL QUINCE (@elquince15_) July 30, 2025

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala vivió una crisis económica

En La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala -de 59 años de edad- habló sobre el infartó que sufrió en 2018 y como a raíz de esa situación aprendió a vivir.

Y es que Alexis Ayala confesó que tras vivir ese momento complicado de salud aprendió a ver la vida con otros ojos y ahora la disfruta más.

Entre lágrimas, Alexis Ayala señaló que ese momento le sigue tocando y es que se emociona al saber que sigue vivo.

Fue en ese momento que Alexis Ayala reconoció que antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025 vivió una crisis económica.

“Acabo de pasar una quiebra económica durísima (…) La venta de la casa se resolvió el miércoles, antes de entrar aquí, antes de que me encerraran” Alexis Ayala

Alexis Ayala señaló que tomó la decisión de vender su casa, para no despedir a las personas que trabajan con él.

Y es que Alexis Ayala consideró que aunque vive en una casa más pequeña es muy feliz y está convencido que en cinco años volverá a recuperar lo que perdió e incluso tendrá el doble.