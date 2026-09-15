Peso Pluma acudió a la semana de la moda de Nueva York y reapareció junto a Danna tras su ruptura con Kenia Os en junio de 2026.

Tras terminar con Kenia Os, Peso Pluma se alejó de los medios y sorprendió al asistir a un desfile de modas, en el que también estaba Danna e incluso se fotografiaron juntos.

Peso Pluma reaparece junto a Danna tras su ruptura con Kenia Os

La marca Luar organizó un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York y tuvo como invitados a personalidades mexicanas como Peso Pluma, Danna y El Malilla.

Peso Pluma se encontró con Danna, se saludaron y posaron para las fotos.

Danna y Peso Pluna posaron juntos en la semana de la moda de Nueva York (Especial )

El breve encuentro entre Peso Pluma y Danna se viralizó en redes sociales, pues es la primera aparición pública del cantante desde su ruptura con Kenia Os.

Encuentro entre Peso Pluma y Danna desata críticas en redes sociales

Fans de Kenia Os reaccionaron a las fotos de Danna y Peso Pluma, pues tacharon a la cantante de “mala amiga”.

Desde hace meses se ha manejado que Danna y Belinda ya no eran amigas de Kenia Os, con quien harían una colaboración musical.

En este contexto, el breve encuentro entre Danna y Peso Pluma provocó que los fans de Kenia Os señalaran a la cantante de presuntamente traicionar a la cantante.

Otros usuarios de redes sociales creen que Danna solo fue educada y su aparición con Peso Pluma no tiene nada que ver con una supuesta “traición a Kenia Os”.

Por otro lado, Kenia Os también acudió a la Semana de la Moda de Nueva York y se desconoce si se encontró con Danna o Peso Pluma.