El pasado 12 de septiembre, Zach Cregger y Austin Abrams dieron una Masterclass y presentaron Resident Evil: Noche Cero en la CDMX, una de las películas más esperadas del inicio del otoño.

Durante esta presentación, Zach Cregger explicó el por qué detrás de las decisiones que tomó para hacer Resident Evil: Noche Cero, como el cambiar de tono a películas previas y omitir a todos los personajes de los juegos.

Zach Cregger y Austin Abrams presentan Resident Evil: Noche Cero (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Zach Cregger cree que Resident Evil: Noche Cero sí se siente como el videojuego, a diferencia de las otras

Durante la presentación, Zach Cregger no se cortó a la hora de hablar de Resident Evil: Noche Cero, señalando que su intención era crear una película que realmente se sintiera como el videojuego.

Tirando de paso una pequeña crítica a todas las películas anteriores, pues Zach Cregger señaló que aunque no ha visto las otras películas de la franquicia, no considera que estas le hacen honor al juego a diferencia de Resident Evil: Noche Cero.

Pues esta es una película de “survival horror”, algo que no se tenía en anteriores iteraciones, donde recrea de la manera más cercana posible al experiencia del interactivo.

Como el tener pocas balas, el estrés de enfrentar a los enemigos con recursos escasos o cometer errores debido a la desesperación, algo que conocen todos los que han jugado alguna de las entregas.

“No he visto una película de survival horror, he jugado muchos videojuegos de survival horror; pero no ha habido una película que se sienta así. No he visto las otras películas de Resident Evil, pero no me parece que cumplan en ese aspecto” Zach Cregger, director de Resident Evil: Noche Cero

Zach Cregger omitió a los personajes del juego en Resident Evil: Noche Cero por el survival horror

Una de las decisiones más polémicas para los fans en relación a Resident Evil: Noche Cero, fue el hecho de que Zach Cregger omitió cualquier referencia a los personajes clásicos de la franquicia.

Zach Cregger optó por presentar al personaje encarnado por Austin Abrams en Resident Evil: Noche Cero, pues quería que se sintiera como alguien real para que la gente se pudiera identificar con él.

Sobre todo, dar esa sensación del jugador al enfrentar un survival horror, donde la tensión es constante y eso hace que se comentan errores, algunos incluso con un poco de comedia involuntaria.

Algo que no se podría hacer con los personajes del juego, los cuales son hombres y mujeres altamente entrenadas, virtualmente indestructibles.