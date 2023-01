Durante una entrevista en exclusiva, Pepe Aguilar dijo que “tiene que ser castigado” quien editó fotos falsas de Ángela Aguilar.

Y es que el cantante de 54 años de edad, Pepe Aguilar, señaló que el caso de su hija de 19 años de edad debe tomarse “como un ejemplo” para los criminales cibernéticos.

Por lo que al igual que Ángela Aguilar, el cantante comunicó qué tomarán medidas legales en contra de los criminales haciendo uso de la Ley Olimpia en México.

En una entrevista en exclusiva con Javier Poza en ‘Fórmula’, Pepe Aguilar habló sobre las fotos falsas de Ángela Aguilar que circulan en internet.

Y de acuerdo con el papá de Ángela Aguilar se investigará de manera formal el origen de las fotografías ya que se encuentran “tipificadas” en la ley Olimpia como “violencia sexual digital”.

Asimismo, aclaró el cantante, Ángela Aguilar tomará las medidas legales para “ayudar a toda la gente que no puede” -como ella- poner su denuncia en marcha.

Y es que Pepe Aguilar explicó que el caso de su hija debe ser ejemplo para los criminales, por lo que “deben y tienen” que encontrar y castigar a los involucrados.

“Si yo creo que se debe y se tiene que tomar este caso como un ejemplo, para que no se la haga fácil alguien (…) no hay que normalizar este tipo de cosas”

Finalmente, Pepe Aguilar aseguró que el no le da importancia a las redes sociales; sin embargo, destacó que el ataque a su hija ya “es otro tema”.

“La tecnología no sirve para estas cosas (…) no es para reírse este tipo de cosas, yo no tomo tan en serio las redes, para nada, no me engancho, pero esto es ya pasar a otro tema”

Pepe Aguilar