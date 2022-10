Ángela Aguilar se metió el pie al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía que delata quién es su nuevo novio pero quien sabe si su papá Pepe Aguilar esté muy contento.

Sí, el compositor Gussy Lau es cosa del pasado en la vida de Ángela Aguilar, pero revela que a la cantante le gustan mayores.

Y es que Ángela Aguilar, de 18 años de edad, estaría saliendo con el cantautor colombiano Manuel Medrano, de 34 años de edad.

El rumor surge luego de que Ángela Aguilar publicara una fotografía que la muestra sentada en un sillón frente a una mesa llena de hermosas flores.

Imagen que Manuel Medrano retomó dándole a sus fans una toma más abierta a fin de dejar claro que en ese momento Ángela Aguilar tenía su mano sobre su pierna.

Ante el escándalo, Ángela Aguilar decidió borrar la foto pero Manuel Medrano, no.

Ángela Aguilar y Manuel Medrano publican la misma fotografía (Chisme No Like)

Manuel Medrano es mucho más grande que Ángela Aguilar, pero eso no es todo

“Esto pasó esta semana”, escribió Manuel Medrano en Instagram y mostró la sesión fotográfica de algunos de sus días de septiembre, pero sus fans se concentraron en una toma en particular.

No, no es la foto donde está con Ángela Aguilar, es una de sí mismo tomando un café donde sobresale su “bulto”, lo que criticó Javier Ceriani, de Chisme No Like, quien fue quien delató el romance con la hija de Pepe Aguilar.

“Tiene 35 años, Ángela tiene 18, ¿es necesario este post para un chica de 18, siendo un artista tan reconocida, con este hombre mostrando el bulto? Si yo fuera Pepe Aguilar no me gustaría”, dijo en tono molesto Javier Ceriani.

Manuel Medrano publica sugerente fotografía (@manuelmedrano / Instagram)

¿Ángela Aguilar le quiere dar celos a Gussy Lau?

Aunque en Chisme No Like no se confirma que Ángela Aguilar y Manuel Medrano tengan un romance, se indica que hay grandes posibilidades de que el interés sea amoroso y es que la cantante podría estar usándolo para darle celos a su ex.

Esto porque Ángela Aguilar le habría dado like a la fotografía de ella observando a Manuel Medrano, en la misma fecha en que Gussy Lau, de 34 años de edad, dio ‘Me gusta’ a algunas fotografías de su expareja Itzel Anahí García.

Gussy Lau coquetea con su ex (Chisme No Like)

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Manuel Medrano no han hablado al respecto; no obstante, fans de la hija menor de Pepe Aguilar, de 54 años de edad, creen que podría tratarse de una colaboración musical ya que el cantautor incluyó fotos de un estudio de grabación.