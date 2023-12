Pedro Sola ya se hizo arreglitos para no verse “colgado” y así lo confesó en Ventaneando; este fue el procedimiento que se hizo el conductor.

Las cirugías estéticas están en tendencia y Pedro Sola -de 76 años de edad- no se podía quedar atrás, pues buscó quitarse unos años de encima.

Durante la última emisión de Ventaneando, Pedro Sola llamó la atención de Pati Chapoy -de 74 años de edad- al tocarse el cuello de forma extraña.

La jefa de Pedro Sola lo cuestionó sobre qué estaba haciendo y fue ahí que reveló sus “arreglitos”.

Como Pedro Sola se estaba tocando el cuello en medio del programa, Pati Chapoy le preguntó la razón y él contó que se estaba tocando la cicatriz de una lipopapada.

“Me agarré la papada. Tengo una cicatriz de cuando me hicieron una liposucción de la papada y me quedó aquí como un borde y me lo sentí. Estoy tan colgado ya”.

Pedro Sola