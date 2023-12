¿Cómo va la salud de Daniel Bisogno luego de que fue hospitalizado en dos ocasiones? Pedro Sola revela cuál es el estado de su compañero de Ventaneando.

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- ha alarmado a sus seguidores luego de que este año ha sido intervenido en dos ocasiones.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, fue Pedro Sola quien habló sobre cómo se encuentra Daniel Bisogno luego de que sigue ausentándose de Ventaneando.

Pedro Sola -de 76 años de edad- reveló que a Daniel Bisogno todavía le falta hacer algo para poder recuperar su salud al cien por ciento.

Además de hablar de Daniel Bisogno, Pedro Sola reveló los planes que tiene para el 2024, ¿será que se aproxima el fin de Ventaneando?

El 13 de noviembre se estrenó la pastorela “El Diablo tiene otros datos”, donde Pedro Sola fue uno de los padrinos de lujo.

A su llegada al Teatro de la República, Pedro Sola habló con varios medios de comunicación quienes no dudaron en preguntarle sobre la salud de Daniel Bisogno.

A unos días de finalizar el 2023, Pedro Sola reveló cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno luego de que este año fue hospitalizado en dos ocasiones.

Para calmar todas las especulaciones, Pedro Sola fue contundente sobre cómo se encuentra su compañero de Ventaneando.

Pedro Sola aseguró que Daniel Bisogno se encontraba muy bien e incluso había estado trabajando con él.

Pese al delicado estado de salud en el que estuvo Daniel Bisogno, Pedro Sola reconoció que su compañero seguirá en TV Azteca el próximo año y es que ya estuvo grabando los promocionales.

Pedro Sola destacó que Daniel Bisogno ha regresado a ser el mismo e incluso ha comparado su sentido del humor.

“Está un poco delgado todavía, pero ya volvió a hacer el mismo de simpático, chistoso, ocurrente, no para un segundo”

Pese a que Daniel Bisogno se está recuperando, Pedro Sola puntualizó que todavía le falta subir de peso.

En su encuentro con varios medios de comunicación, Pedro Sola fue cuestionado sobre sus planes para el próximo año.

Pedro Sola reconoció que a él no le gusta hacer planes porque llega la frustración cuando no se cumplen tus deseos.

“A mí no me gusta hacer planes para nada, porque cuando no se te cumplen entonces es cuando te frustras”

Pedro Sola