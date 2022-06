Pedro Sola está feliz que los medios de comunicación publiciten la Marcha del Orgullo LGBT pues hace unos años era impensable que se pudiera hablar de estos temas en la televisión.

A un día de que se realice la Marcha del Orgullo LGBT 2022, Pedro Sola recurrió a su cuenta de Twitter para hablar de lo importante que es que en los medios de comunicación se pueda hablar de la orientación sexual de las personas.

Pedro Sola de 75 años de edad destacó que este tipo de acciones se generalicen y de esta manera acabar con las fobias. Sin embargo usuarios cuestionaron si los medios de comunicación solo lo hacen por el rating.

Marcha del Orgullo LGBT (Pedro Pardo / AFP)

Pedro Sola recuerda que era impensable que los medios de comunicación publiciten la Marcha del Orgullo LGBT

Este sábado 25 de junio cuando se llevará a cabo la Marcha del Orgullo LGBT 2022 en la Ciudad de México (CDMX). Arrancará en punto de las 12:00 horas en el Ángel de la Independencia.

Se espera la participación de diversas celebridades como Danna Paola, quienes se unirá a la población LGBT para para hacer un llamado al respeto a la diversidad.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola se pronunció sobre el desarrollo de la Marcha del Orgullo LGBT 2022 y se mostró muy feliz de que se tenga más apertura en los medios de comunicación y se pueda hablar de estos temas.

Pedro Sola señaló que es increíble pensar que hace unos pocos años era imposible que los medios de comunicación publicitaran la Marcha del Orgullo LGBT.

“Hasta hace muy poco tiempo era impensable que los medios de comunicación en pleno, publicitaran la Marcha del Orgullo LGBT+” Pedro Sola

En su publicación, Pedro Sola destacó que el hecho de que en los medios de comunicación se hable de estos casos es un avance social muy importante.

Pedro Sola espera que este tipo de acciones ayuden para hacer que las fobias sean cosas del pasado.

“Un avance social importante de nuestra sociedad, ojalá y este sentimiento se generalice y las fobias sean cosa del pasado” Pedro Sola

Pedro Sola (@tiopedritosola / Twitter )

Usuarios le cuestionan a Pedro Sola si los medios de comunicación no lo hacen por tendencia

Tras compartir su felicidad de ver que los medios de comunicación publicitan la Marcha del Orgullo LGBT, usuarios le recordaron a Pedro Sola que algunos solo lo hacen por tendencia.

Usuarios le recordaron a Pedro Sola que muchos de los medios de comunicación lo hacen por el rating y no porque en realidad haya una apertura.

“Desgraciadamente muchos medios lo hacen porque es lo que vende, lo que está de moda, lo que causa rating, así como todas las marcas que lucran con eso en el mes del pride. Y cuando apagan las cámaras vuelven con sus conductas homofóbicas”, señaló una usuaria.

Mientras que otro usuario le recordó que el apoyo no es siempre: “Lo triste es que promocionen una marcha, pero no respeten los derechos de esa comunidad, los medios se suman a tendencias, una vez que pasa “la marcha” quitan ese “apoyo”. No hay un respaldo ni apoyo integral mi querido Pedrito”