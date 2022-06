Las Perdidas acudieron a la marcha Gay de Mérida y acusaron a Lorena Herrera de no querer compartir el camerino con ellas.

Wendy Guevara y Kimberly Irene acudieron como invitadas a la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Mérida y durante un video en YouTube, Wendy reveló que Lorena Herrera estuvo de ‘diva’.

Contó que Lorena Herrera pidió que ninguna de las artistas que iban a estar en la marcha se le acercaran o estuvieron el mismo camerino que ella.

Las perdidas comenzaron a narrar que Lorena Herrera se quedó en su camioneta y se negaba a salir a convivir con sus fans.

“No tiene nada de malo, cada quien puede hacer con su carrera o con sus cosas lo que quiera” expresó Wendy sobre la actitud de Lorena Herrera.

Wendy Guevara mencionó que se le hizo ‘mala onda’ que no compartiera con el resto de influencers que se iban a presentar en la marcha gay de Mérida.

Contó que en el camerino estuvieron conviviendo con todos y que incluso se habían encontrado con Romina Marcos, hija de Niurka, la cual se declaró su fan y se fotografió con ella.

“Yo siento que antes los artistas eran como divos (...) si ella se maneja así, está padre” dijo Wendy sobre la actitud de Lorena Herrera.

Las Perdidas menciona que sí querían conocer a Lorena Herrera, incluso Kimberly Irene dijo que ella bajaba del escenario cuando se encontró con Herrera, pero no la saludó para respetar su decisión.

“Yo no sabía que estaba en la camioneta, porque no se quiso pasar al camerino, porque hacía mucho calor y ella no soportaba el clima así”

Wendy Guevara