El periodista, Pedro Ferriz Hijar -de 43 años de edad- reveló que intentó quitarse la vida tras las falsas afirmaciones del conductor Daniel Bisogno.

En 2019, luego de una nota publicada por TV Notas, Daniel Bisogno mencionó, Pedro Ferriz Hijar habría engañado a su esposa con una transexual.

Tras la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad, Pedro Ferriz Hijar, a través de sus redes sociales, expresó algunos comentarios controversiales sobre el conductor.

Tras esos mismos comentarios en redes, Pedro Ferriz Hijar recibió una ola de críticas.

Sin embargo, el periodista argumentó, que lo dicho por Daniel Bisogno habría generado repercusiones, hasta el punto de que intentara quitarse la vida.

Para una entrevista con TV Notas, Pedro Ferriz Hijar reveló que intentó quitarse la vida tras las afirmaciones de Daniel Bisogno.

De igual manera, el periodista señaló que su familia ha tenido que enfrentar los constantes ataques y repercusiones por lo dicho por el conductor.

Pedro Ferriz Hijar agrega, vivió acoso a tal punto de sufrir depresión, lo que le provocó la ingesta de sustancias:

“Estuve al borde del sui… en varias ocasiones. Pasé por un proceso de depresión por meses. Me metí en el mundo de las sustancias. Fueron horrorosos los ataques propiciados por una calumnia."

Pedro Ferriz Hijar reveló que su ex esposa, habría inventado haber sido engañada por el periodista; no obstante, la verdad se supo tiempo después de que Daniel Bisogno lo dijera públicamente.

Se trata de la personalidad de televisión, Alexandra Stergios, quien, en 2019, mencionó haber encontrado a Pedro Ferriz Hijar en la cama con una transexual.

El periodista, Pedro Ferriz Hijar, señala no perdonará a Daniel Bisogno tras lo dicho hace unos años.

Pues apunta, fueron repercusiones que lo hicieron pasar una etapa muy difícil en su vida.

"No entraré en detalles. Quien me perdonó fue Dios. Yo no estoy para perdonarlo a él”

PEDRO FERRIZ HIJAR