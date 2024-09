¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno? En Ventaneando se reveló que ya recibió su trasplante de hígado, pero continúa intubado.

Las alarmas por el estado de salud de Daniel Bisogno -de 51 años de edad- se volvieron a encender luego de que el miércoles 4 de septiembre se ausentó de Ventaneando.

Los conductores confirmaron que Daniel Bisogno podría recibir muy pronto su trasplante de hígado, por lo que les pedían ayuda a todos sus seguidores porque necesitaban donadores de plaquetas.

Durante la tarde del miércoles, los seguidores de Daniel Bisogno se preocuparon cuando se dio a conocer que se encontraba hospitalizado.

Sin embargo, no se trataba de otro problema de salud, sino de que afortunadamente Daniel Bisogno ya recibió su trasplante de hígado.

Deuda de Daniel Bisogno en el hospital donde le salvaron la vida, todavía no está cubierta

Durante la emisión del jueves 5 de septiembre de Ventaneando, los conductores confirmaron que Daniel Bisogno ya recibió el trasplante de hígado.

Alejandro Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, fue el encargado de revelar todos los detalles sobre la cirugía y reveló cuál es su estado de salud.

Tras varios meses de espera, Álex Bisogno confesó que fue un momento con muchas emociones encontradas.

Y es que, aunque sabían que podía esperar, no pensaban que ese día fuera “hoy”.

Alejandro Bisogno relató que a las 8 de la mañana del miércoles 4 de septiembre les avisaron que había un posible donador, por lo que tuvieron que ir de inmediato al hospital.

En ese sentido, Alejandro Bisogno resaltó que todo fue rápido, pues el órgano solo vive poco tiempo y el proceso fue de inmediato.

Aproximadamente, Daniel Bisogno entró al quirófano a las 8 de la noche del miércoles y su operación duró alrededor de 6 horas.

Se espera que próximamente pueda ser trasladado a terapia intermedia y por ahora las únicas visitas que puede recibir son las de sus hermanos.

Alejandro Bisogno reveló que afortunadamente todo había salido muy bien y el conductor ya había despertado.

“Ya despertó, no cabe en la cama, pero ya empezó que no quería hacer del baño en el cómodo, quería tomar agua, ya empezó a querer ir en contra de las reglas, eso habla de que es él”

Sin embargo, destacó que por el momento Daniel Bisogno no ha podido hablar mucho porque sigue intubado.

Aunque por el momento todo va bien, Alejandro Bisogno dejó en claro que las próximas 48 horas serán fundamentales para saber si el cuerpo del conductor aceptará el órgano.

“Todo estuvo en orden y, a estas horas, está en observación. Hay que ver que no rechace el órgano”

Daniel Bisogno deberá de permanecer alrededor de 10 días hospitalizado y después tendrá que mantenerse en reposo y aislado por alrededor de un mes, para evitar cualquier infección.

Se espera que la recuperación completa de Daniel Bisogno se lleve aproximadamente dos meses, por lo que este periodo se ausentará de Ventaneando.

Aunque Daniel Bisogno quiera regresar a Ventando no lo podrá hacer, pues tendrá que llevar cuidados específicos.

Alejandro Bisogno reveló que el trasplante de Daniel Bisogno fue clave, ya que estaba viviendo de milagro ya que su hígado no funcionaba.

En su conversación, el hermano de Daniel Bisogno confesó que el momento más complicado fue su camino al hospital.

Y es que Daniel Bisogno les pidió que cuidaran a su hija si algo le llegaba a pasar, pues sabía que era una cirugía complicada.

Incluso reveló que Daniel Bisogno lloró porque tenía miedo, pero ellos le dieron la bendición antes de entrar al quirófano.

Alejandro Bisogno destacó que este trasplante es muy importante para la familia, pues marca el cierre de un ciclo de terror.

Por lo que esperan que ya con esto, Daniel Bisogno ya pueda recuperar su vida.

“Fue un momento de muchas emociones. Yo daría mi vida por él, por mi hermana, pero fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera, ‘si algo me pasa, encárgate de Michaela que no le falte nada’ (...) han sido los meses más difíciles, esta operación es el cierre de un ciclo de terror. Es para que Daniel recupere su vida”

