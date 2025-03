¿Charly Moreno tenía una relación amorosa con Daniel Bisogno? Alex Bisogno habla de los chismes sobre la orientación sexual del conductor de Ventaneando.

A casi dos semanas de la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad, han surgido varias especulaciones acerca de su vida privada.

Una de ellas es sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno, de la cual se especuló desde hace varios años, pero el conductor de Ventaneando nunca quiso dar detalles.

Ante los rumores, Alex Bisogno -de 48 años de edad- habló sobre la relación que tenía Daniel Bisogno con Charly Moreno y dejó en claro que fue parte de la familia.

Alex Bisogno incluso le agradeció a Charly Moreno -de 28 años de edad- por haber estado junto a Daniel Bisogno en sus momentos más complicados.

Alex Bisogno concedió una entrevista con varios medios de comunicación donde fue cuestionado acerca de todas las especulaciones que han surgido luego de la muerte de Daniel Bisogno.

Y es que a lo largo de su trayectoria, Daniel Bisogno se enfrentó a varios rumores, en especial sobre su orientación sexual incluso fue vinculado sentimentalmente con varios jóvenes.

Aunque nunca habló abiertamente sobre sus preferencias, en sus últimos momentos Daniel Bisogno se dejó ver muy cercano a Charly Moreno.

En medio de rumores de una relación amorosa entre Daniel Bisogno y Charly Moreno, Alex Bisogno salió a decir toda la verdad.

Alex Bisogno confirmó que Charly Moreno fue parte de su familia y confirmó que estuvo cerca de Daniel Bisogno en sus últimos momentos de su vida.

En ese contexto, Alex Bisogno le agradeció a Charly Moreno por estar presente en los momentos más complicados que vivió Daniel Bisogno.

Alex Bisogno confirmó que su hermano vivió momentos de mucha alegría junto a Charly Moreno y por eso la familia le tiene un cariño muy especial.

En su conversación, Alex Bisogno reconoce que Charly Moreno está viviendo su duelo al igual que ellos.

Alex Bisogno confirmó que no ha tenido conversación con Charly Moreno desde la muerte de Daniel Bisogno.

“Sé que él también está viviendo su duelo, no me queda la menor duda de que lo está extrañando. No hemos podido platicar mucho porque cada quien está viviendo desde su trinchera”

Alex Bisogno