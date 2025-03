¿Alex Bisogno ya tiene trabajo? Tras la muerte de Daniel Bisogno el conductor se dice listo para regresar a los foros, pero tiene claro que no será en Ventaneando.

A 11 días de la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad, Alex Bisogno confiesa que no ha sido fácil acostumbrarse a su ausencia y todavía tiene la intención de hablarle por teléfono.

Tras estos momentos complicados, Alex Bisogno -de 48 años de edad- confesó que la familia ha sido fundamental para superar su duelo, aunque reconoce que siguen extrañando a Daniel Bisogno.

Luego de su salida de Al Extremo, Alex Bisogno confesó que si ha tenido acercamientos con otras televisoras y ha recibido algunas propuestas.

Sin embargo, tiene claro que no desea ocupar el puesto que dejó su hermano Daniel Bisogno en Ventaneando, ¿tiene problemas con Pati Chapoy?

Ricardo Salinas Pliego pagó para que Daniel Bisogno viviera más tiempo, revela la ex esposa del conductor

La muerte de Daniel Bisogno dejó un gran vació en Ventaneando por lo que se ha especulado sobre quién podría ocupar su lugar.

Aunque Pati Chapoy dejó en claro que no se va a contratar a nadie, porque ya se encuentran completos.

Surgieron algunas versiones que apuntaban que Alex Bisogno podría ocupar el lugar de su hermano en Ventaneando.

En entrevista con varios medios de comunicación, Alex Bisogno dejó en claro que no tiene pensado integrarse a Ventaneando, pero ¿será porque tiene problemas con Pati Chapoy?

Lejos de lo que pudiera pensarse, Alex Bisogno señaló que no entraría a Ventaneando porque no ocuparía “un sillón” que fue de Daniel Bisogno.

Además señaló que siempre buscó diferenciarse del trabajo de su hermano para evitar todo tipo de comparaciones y sabe que sus labores son completamente diferentes.

“Nunca ocuparía un sillón que ocupó él, primero, porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad, su carrera. Siempre traté de huir de su camino para que nunca me compararan. Nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande”

Alex Bisogno