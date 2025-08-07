Paulina Rubio -de 54 años de edad- recibirá una sanción de la corte familiar de Miami, Estados Unidos.

Y es que se determinó que Paulina Rubio violó más de uno de los acuerdos de maternidad referentes a su hijo con Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ -de 53 años de edad-.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera (Agencia México)

¿Qué acuerdos de maternidad violó Paulina Rubio?

Paulina Rubio recibirá sanción de la corte familiar de Miami, Estados Unidos, por violar más de uno de los acuerdos de su maternidad con Andrea Nicolás -de 14 años edad-.

Pues, además de no haberse presentado a la audiencia, Paulina Rubio permitió el desplazamiento internacional de su primogénito en solitario.

El adolescente viajó solo desde Miami hasta Madrid para asistir a un campamento de verano, pero a su llegada fue retenido por no cumplir con los requisitos migratorios.

Durante la audiencia, fue el defensor legal de Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, quien detalló los momentos de angustia que vivió Andrea Nicolás, destacando la ausencia de Paulina Rubio.

Pues a pesar de que se pidió que la cantante llevara a su hijo a España, esta lo envió solo y sin la documentación necesaria.

“Le dio su pasaporte americano, no le dio el español”, y le devolvió su teléfono móvil, aparentemente sin batería.

Por lo que, en medio de la confusión, el hijo de la cantante contactó a su padre desde otro teléfono para pedirle ayuda.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

Al llegar a España, los problemas continuaron, pues Andrea Nicolás fue detenido por no portar documentos suficientes que acreditaran el motivo de su ingreso.

En este sentido, se señaló que el adolescente desconocía los detalles del campamento y que Paulina Rubio no completó su inscripción a pesar de contar con los datos necesarios.

Finalmente, el jurista agregó que nadie recibió a Andrea Nicolás en el aeropuerto y que el campamento sigue sin recibir la cuota de inscripción que Paulina Rubio tendría que pagar, según el plan parental.

Otra de las violaciones fue que al terminar el campamento, el hijo de Paulina Rubio voló directo a Grecia sin dar “ningún tipo de itinerario”.

Además, el viaje tuvo lugar el mismo día en que la devolución del adolescente entre padres estaba prevista, aunque esta fecha no estaba confirmada.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

¿Por qué Paulina Rubio recibirá una sanción de la corte de Miami?

A pesar de las múltiples violaciones que Paulina Rubio cometió, fue sancionada por ausentarse en la corte.

Pues, aunque su abogada señaló que la representaría, admitió que no hubo notificación previa señalando que l a artista se encontraba en Grecia de vacaciones

“Le ordené a la madre venir y debido a su falta la tendré que sancionar”, sentenció la juez sin detallar el castigo impuesto.

En cuanto a los demás miembros de su familia, el tribunal ordenó que todos participen en terapia, como lo recomendó la guardiana del pequeño.