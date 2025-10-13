Paulina Rubio -de 54 años de edad- vuelve a tener problemas legales, pero en esta ocasión la demandan por 70 mil dólares de renta.

El 2025 ha sido complicado para Paulina Rubio, quien en mayo de 2025 fue denunciada por presunto maltrato a su hijo.

Demandan a Paulina Rubio por una deuda de 70 mil dólares de renta

Paulina Rubio rentó una lujosa mansión en Miami, pero no ha pagado dos meses de renta, los cuales equivalen a más de un millón 200 mil pesos.

El dueño de la propiedad donde presuntamente Paulina Rubio vivió sin pagar renta, presentó una denuncia en su contra por deber dos meses de renta.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera (Agencia México)

La renta mensual de la propiedad era de 646 mil pesos, ya que se encuentra ubicada en una zona exclusiva de Miami.

Paulina Rubio vivió en esta casa hasta abril de 2025 y el propietario es un empresario estadounidense.

La cantante fue acusada de “inqui-okupa”; es decir, alguien que ocupa un inmueble sin cumplir su obligación como inquilina.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha dado detalles de la acusación en su contra y si llegará a un arreglo con el empresario que la demanda.

Casa donde Paulina Rubio debe dos meses de renta (Google Maps)

Paulina Rubio habría causado daños en la casa donde debe la renta

Según información de Javier Ceriani, Paulina Rubio fue desalojada de la casa donde debe dos meses de reta.

Pues además de tener un adeudo con el dueño, habría provocado daños significativos en la casa.

Paulina Rubio está acusada de incumplimiento de contrato de arrendamiento, además de que permaneció 15 días sin autorización en la casa.

El dueño de la propiedad estaría exigiendo más de 100 mil pesos para reparaciones de la casa y otros daños materiales a la vivienda.

Por lo que Paulina Rubio terminaría pagando 2 millones de pesos entre la deuda de arrendamiento y daños.