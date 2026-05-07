Paulina Rubio enfrenta una disputa legal por la custodia de su hijo mayor con Nicolás Vallejo-Nájera y comparte un conmovedor mensaje sobre la importancia de su faceta como madre.

“Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro” Paulina Rubio

El 4 de mayo se realizó una audiencia en el tribunal familiar de Miami para determinar la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quien la denunció en 2025 por supuestos maltratos.

Colate solicita que su hijo viva con él en España y Paulina Rubio pague sus gastos escolares.

Paulina Rubio comparte mensaje tras disputa por la custodia de su hijo

El jueves 7 de mayo, la cuenta de Instagram de la publirrelacionista Danna Vázquez, compartió un mensaje de Paulina Rubio donde hablaba de su experiencia como madre.

La cantante expresó que el papel más importante de su vida era ser madre y agradecía a quienes la han apoyado durante el proceso legal para obtener la custodia de su hijo mayor.

Paulina Rubio comparte comunicado en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo (Instagram/@paulinarubio)

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré” Paulina Rubio

Paulina Rubio menciona que muchos la conocen por su carrera, pero no saben los desafíos que ha enfrentado como mamá, pues ha buscado proteger y guiar a sus dos hijos:

Andrea Nicolás Vallejo

Eros Bazúa

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre” Paulina Rubio

La cantante asegurase defenderá a sus hijos y que siempre han sido su prioridad, por lo que ha velado incondicionalmente por ellos.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

Paulina Rubio podría perder la custodia de su hijo mayor

Desde hace un año, Paulina Rubio y Colate han peleado por la custodia de su hijo, luego de supuestas acusaciones de maltrato.

Colate ha argumentado que Paulina Rubio no lleva una buena relación con el adolescente de 15 años y solicita que viva con él en España.

La defensa de Colate señala a Paulina Rubio de quitarle el celular a su hijo, lo que dificulta la comunicación con su padre y de tener una relación complicada con el menor.

El exesposo de Paulina Rubio solicita que cubra los gastos escolares del menor y cumpla con una pensión alimenticia, que podría ser de más de 25 mil pesos al mes.