A través de un video en sus redes sociales, y tras una pelea legal de tres años, la periodista Ana María Alvarado solicitó su reinstalación en Radio Fórmula junto a Maxine Woodside, además de denunciar que fue despedida de la empresa.

“Hoy fui por mi silla porque siguiendo con el proceso se cumplen las audiencias y entonces el juez gira la sentencia a mi favor. Se ganó el juicio laboral… Que me reinstale en mi trabajo y que me pague lo que corresponde a mi liquidación”. Ana María Alvarado

Ana María Alvarado, de 56 años, explicó que el 19 de noviembre de 2025 acudió a las instalaciones de la radiodifusora acompañada de su abogado y de la actuaria Cynthia Espinosa, encargada de ejecutar el mandato judicial que ordenaba su reinstalación. Sin embargo, aseguró que el acceso le fue negado por personal de seguridad y por hombres vestidos de negro.

La periodista también señaló que un supuesto abogado de Radio Fórmula argumentó que su reinstalación debía realizarse en el domicilio de Maxine Woodside, de 77 años, lo que —según Alvarado— pretendía respaldar la versión de que Woodside opera fuera del corporativo. No obstante, recordó que su labor durante 32 años fue directamente con la conductora y que sumó 36 años de trabajo dentro de Grupo Fórmula.

Horas más tarde, en una transmisión en su canal de YouTube, Alvarado confirmó que Radio Fórmula la despidió ese mismo día, presuntamente como consecuencia de solicitar formalmente su reinstalación tras ganar el juicio laboral.

Tras negarle su reinstalación en el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside en Grupo Fórmula, Ana María Alvarado se mostró decepcionada ante la falta del cumplimento de la ley.

Pues recalcó que pese a haber ganado el juicio con un pleito que duró 3 años, al final para Ana María Alvarado las cosas no resultaron a su favor.

Asimismo, Ana María Alvarado señaló que esto se da pese a que la propia Maxine Woodside prometió que acataría la resolución tras el fallo del juez que ordenaba la reinstalación de la periodista, sin embargo no fue así.