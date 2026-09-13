Paulina Peña Pretelini describió como cordial la relación que mantiene con Sofía Castro y Angélica Rivera, tras el divorcio con su padre, Enrique Peña Nieto, en 2019.

“Con Sofía he hablado. He estado muy al pendiente de su novela. Me da muchísimo gusto verla brillar. Estoy tan feliz de verla tan guapa, es el papel que yo quería para ella” Paulina Peña

Durante su encuentro con los medios, Paulina Peña defendió a Sofía Castro frente a las críticas sobre su estilo personal y rumores malintencionados respecto a la autenticidad de su matrimonio.

Paulina Peña subrayó que el afecto familiar persiste a pesar de la separación legal, manteniendo contacto frecuente en celebraciones y fechas significativas.

Paulina Peña sale en defensa de Sofía Castro y demuestra que mantienen contacto

La relación entre Paulina Peña y Sofía Castro es muy cercana y fraternal, habiéndose mantenido sólida a pesar del divorcio de sus padres Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en 2019.

Al haber crecido juntas durante los años en que sus familias convivieron, ambas han descartado públicamente cualquier rumor de rivalidad y se consideran abiertamente amigas y hermanas.

Paulina Peña sigue de cerca la carrera actoral de Sofía Castro y suelen comunicarse para felicitarse y compartir buenas noticias ante cada nuevo proyecto.

En entrevista, defendió el estilo y vestuario de Sofía Castro en alfombras rojas frente a los comentarios negativos.

“A mí me encantó. Es que ¿qué les digo?, o sea, hay gente que no le acomoda. O sea, si hubiera salido con un vestido largo de Cenicienta también hubiera sido criticada. Yo teniendo las piernas de Sofía y teniendo lo que trae Sofía ahorita, lo haría 100 por ciento” Paulina Peña

Desmintió tajantemente las versiones que calificaban la relación de Sofía con Pablo Bernot como un “matrimonio lavanda”, asegurando que están muy enamorados.

“Sabemos que eso no es verdad... Ay, no. Ahora hay tantos pronombres que no entiendo, pero no. Sofía está enamorada, Pablo es una gran persona” Paulina Peña

Paulina Peña resaltó el apoyo que le ha brindado Pablo Bernot a Sofía Castro para que continúe con su carrera y pidió terminar con las críticas por su relación.

“Como matrimonio son sólidos. A ver, cada uno, sobre todo Sofía, tiene una carrera artística que tiene que llevar a cabo. Tiene una responsabilidad que ella desde niña siempre dijo que lo iba a hacer y pues Pablo es el mayor apoyo. Entonces, qué bueno ver a Pablo que le permite que si se tiene que ir a Timbuktu a grabar una novela se va a ir, y Pablo la va a apoyar sin duda. O sea, no digan esas cosas del matrimonio lavanda” Paulina Peña

Sofía ha agradecido públicamente el respaldo de Paulina en redes sociales, dedicándole mensajes de afecto como “¡Te quiero mucho Pauchis! ¡Gracias por defenderme! ¡Yo también aquí siempre para ti!”.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Paulina Peña confirma que mantiene relación Angélica Rivera tras el divorcio con Enrique Peña Nieto

Sobre su relación con Angélica Rivera, Paulina Peña confesó que se mantiene en muy buenos términos y caracterizada por un afecto constante que continuó tras el divorcio de la actriz y Enrique Peña Nieto.

Ambas conversan de manera regular en cumpleaños y celebraciones familiares para compartirse buenos deseos y muestras de cariño.

“Sí, sí, sí. Nos hablamos siempre cuando son fechas importantes para desearnos todo el amor del mundo y todo muy bien” Paulina Peña

Al rememorar la época en que integraron la misma familia y compartieron hogar, Paulina Peña ha asegurado expresamente que Angélica Rivera “siempre fue lo máximo”.

“No, siempre fue lo máximo. Siempre fue lo máximo” Paulina Peña

Paulina ha destacado que Angélica jamás pretendió ocupar el lugar de su fallecida madre, Mónica Pretelini, sino que construyó una relación basada en la amistad, el respeto y el afecto.

Tras las recientes declaraciones de Paulina en los medios, Angélica Rivera reaccionó publicando emojis de corazón en una transmisión digital que retomó la entrevista, confirmando la cercanía mutua que describen.