¿Pati Chapoy le compra ropa a Galilea Montijo? No pone en duda la calidad y precio de LatinGal y de esta manera la defiende luego de las críticas que ha recibido.

Galilea Montijo -de 49 años de edad- se mostró muy emocionada de poder lanzar su boutique de ropa LatinGal, ya que de esta manera mostraba su pasión por la moda.

La conductora señaló que su intención era poder ofrecer prendas de buena calidad a un precio accesible, para que las personas pudieran acceder a ropa de alta gama.

¿El exesposo de Galilea Montijo volverá a ser papá? Un rumor lo asegura, pero no sería con ella

Galilea Montijo dice que “hasta donde sabe”, Fernando Reina no va a ser papá

Sin embargo, en las últimas semanas, ha estado en medio de la controversia, luego de exhibieran que Galilea Montijo vendía su ropa en LatinGal al triple de su precio.

En medio de la controversia, Pati Chapoy -de 73 años de edad- salió a defender a Galilea Montijo y las prendas que vende, ¿será que es una de las clientas de LatinGal?

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas del programa Hoy, pero además decidió emprender fuera de la televisión y presentó su boutique LatinGal.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo suele presumir que la vestimenta que utiliza en el programa Hoy se puede conseguir en LatinGal.

Sin embargo, el nombre de Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que una usuaria exhibió que Galilea Montijo vendía en LatinGal la ropa al triple de su precio.

¿Quién es Ricardo O’Farrill, el standupero que no dejaron entrar a la boda de Mau Nieto y ‘quemó' a todo el medio?

En medio de la controversia por la boutique LatinGal, Pati Chapoy salió en defensa de Galilea Montijo y las prendas que vende durante el programa Ventaneando.

Tras presentar una nota sobre Galilea Montijo, Pati Chapoy señaló que sabe de buena fuente que la ropa que vende la conductora es de buena calidad y a un buen precio.

¿Será que la titular de Ventaneando es su clienta?

Pati Chapoy señaló que el que le quiera comprar a Galilea Montijo y el que no, que no lo haga, pues además es un negocio.

Fue el pasado 13 de abril cuando la cuenta de Twitter “YoZhoy”, publicó una imagen en la que mostraría que una prenda que se vende en LatinGal en realidad se puede conseguir más barata .

En medio de la controversia, Galilea Montijo fue cuestionada sobre esta situación y negó que se hayan triplicado los precios de su boutique LatinGal.

En el video presentado por Edén Dorantes, Galilea Montijo reconoció que no le ha ido muy bien con LatinGal e, incluso, reveló que podría cerrar su sucursal en el centro comercial Mundo E.

“Pues no sé, a veces bien a veces mal, como todos los negocios. Yo creo que estamos en una época difícil, a la mejor solo me quedó con la online, pues no da”

Galilea Montijo