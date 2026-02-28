Michael Jackson enfrenta una nueva demanda a 16 años de su muerte, la cual ha sido interpuesta por la familia Cascio, supuestos amigos del cantante.

La demanda de los Cascio señala que Michael Jackson abusó de los niños de la familia durante varios años, usando su fama para ganarse la confianza de estos.

La familia Cascio acusa a Michael Jackson de abusos constantes

De acuerdo con la demanda de la familia Cascio, Michael Jackson abusó constantemente de los menores de edad a lo largo de varios años.

La familia señala que Michael Jackson se ganó su confianza con palabras de amor, regalos, viajes y una “vida de súper estrella”.

Michael Jackson (EFE)

Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie Porte y Aldo Cascio señalan que los abusos comenzaron cuando ellos tenían entre 7 y 8 años.

Tras ganarse la confianza de la familia, el cantante los abordó en solitario a cada uno de ellos, para posteriormente abusarlos en repetidas ocasiones.

Afirmando que fueron drogados y violados, incluso durante viajes y en casas de famosos, como las vivienda de Elizabeth Taylor en Suiza, y la de Elton John en Reino Unido.

La demanda también señala que Michael Jackson hacía que normalizaran el abuso, poniendo películas pornográficas y mostrando fotos de menores desnudos, diciendo que era “lindo”.

Finalizando con que el cantante estaba constantemente drogado en esa época, ingiriendo una gran cantidad de medicamentos de prescripción.

Michael Jackson (AFP)

La familia Cascio ya había sido indemnizada por Michael Jackson

Algo a mencionar del caso es que esta es la segunda vez que la familia Cascio acusa a Michael Jackson de abuso , la primera vez fue en 2004 tras el documental Leaving Neverland.

Luego de que HBO transmitiera dicho documental, la familia Cascio fue a reclamar a los herederos de Michael Jackson una compensación por el abuso cometido.

Se accedió a dar una indemnización de 690 mil dólares por 5 años a cada uno de los niños afectados; sin embargo, ahora señalan que esto fue “insuficiente”.

Los abogados de los demandantes señalan que se está solicitando una reparación del daño por 200 millones de dólares.

Los herederos de Michael Jackson no han hecho declaraciones al respecto.