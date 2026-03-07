Luego de darse a conocer una nueva demanda en contra de Michael Jackson, un juez determinó que el caso se deberá de arreglar fuera de la corte, en un entorno privado.

Siendo este un revés para la familia Cascio, los demandantes, quienes esperaban que las autoridades obligaran a los herederos de Michael Jackson a darles una remuneración.

Michael Jackson (EFE)

La nueva demanda en contra de Michael Jackson no llegará a la corte

Tras analizar el caso de la nueva demanda en contra de Michael Jackson, un juez determinó que esta no llegará a la corte y deberá de arreglarse en una audiencia privada.

Algo que podría complicar los intentos de la familia Cascio de obtener la remuneración esperada por parte de los herederos de Michael Jackson.

Pues no contarán con el circo mediático que una demanda de este tipo provocaría, lo cual metería presión a los demandados para terminar rápido con el caso.

Aún así estos seguirán en la pelea para obtener una reparación de daños, luego de que se acusara a Michael Jackson de haber cometido abuso contra los niños de la familia Cascio en los 80’s.

Pues según la demanda, Michael Jackson cometió constantes abusos en contra de los 3 niños y una niña de la familia.

Michael Jackson (AP)

Es la tercera vez que la familia Cascio demanda a Michael Jackson

Aunque no se dieron razones para al audiencia privada, es posible que se deba a que esta es la tercera demanda en contra de Michael Jackson por parte de la familia Cascio.

Desde 2019, la familia Cascio ha demandado en repetidas ocasiones a Michael Jackson por el supuesto abuso de este en contra de los menores de edad.

En una de esas demandas obtuvieron 2.8 millones de dólares, que supuestamente fueron entregados bajo amenaza de “propaganda sucia” en contra de Michael Jackson.

Luego de ese acuerdo, la familia ha cambiado dos veces de abogados para seguir demandado a los herederos del cantante.

En algo que el abogado de la familia Jackson, Marty Singer, ha llamado como “apropiación desesperada de dinero”, más que una búsqueda de justicia.