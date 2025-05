Luego de que Ana Lucía Ocaña, la madre de Octavio Ocaña, acusara al padre de su hijo de violencia e infidelidad, el señor Octavio Pérez desmintió asegurando que lo que quiere es “recuperarme”.

Evidentemente molesto por las acusaciones que su exesposa le dio, Octavio Pérez de edad desconocida, aseguró que Ana Lucía Ocaña miente y que nunca la violentó.

Incluso, el papá de Octavio Ocaña de 22 años de edad, se negó a reconocer la infidelidad a Ana Lucía Ocaña, asegurando que ahora está con una mujer que “sí me entiende”.

Desde señalamientos de infidelidad y violencia física y psicológica, fue lo que Ana Lucía Ocaña denunció de Octavio Pérez, el papá de Octavio Ocaña, tras 35 años de matrimonio.

Ante las declaraciones donde la mamá de Octavio Ocaña asegura que su ex es violento, que la amenazó con un arma e incluso le dejó una fractura expuesta, ahora es Octavio Pérez quien desmiente todo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para YouTube, Octavio Pérez negó haber sido violento con Ana Lucía Ocaña y sus hijas como su ex y su propia primogénita lo han asegurado.

“Jamás” fue la forma tajante en que el papá de Octavio Ocaña negó todo, explicando que la fractura expuesta que tuvo Ana Lucía Ocaña fue porque “se cayó”.

Por otra parte, aseguró que si bien sí anda armado, solo ocupa esta arma para defenderse de ladrones, más no para agredir o amenazar a su ex.

Ante el motivo por el que Ana Lucía Ocaña está presuntamente difamándolo, Octavio Pérez aseguró que se debe a que “quiere recuperarme”, pero él dice “eso no lo va a lograr nunca”.

Asimismo, el papá de Octavio Ocaña aseguró que nunca le fue infiel a Ana Lucía Ocaña, explicando que su relación comenzó luego de que se separaron y esta se fue a vivir con su hija Bertha Ocaña.

Por otra parte, argumentó que la mujer con la que actualmente está “rehaciendo mi vida” es dueña de una lavandería, más no la persona que les hacía el aseo como su ex ha dicho.

Además, Octavio Pérez señaló que su nueva pareja “si me comprende” lo que dice Ana Lucía Ocaña nunca hizo.

Cabe destacar que según el papá de Octavio Ocaña, su otra hija que es gemela de Bertha Ocaña, “no opina lo mismo, es madura y coherente”.

El señor Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, negó acusaciones de infidelidad y violencia, pero sí accedió a darle a su ex la pensión que le está pidiendo.

“Eso es por ley”, fue la forma en que Octavio Pérez reaccionó ante el cuestionamiento de sí aceptará darle pensión a Ana Lucía Ocaña por todos los años que él le impidió irse a trabajar en su matrimonio.

“Eso es por ley, eso se lo tengo que dar, no tengo porqué negárselo (...) La señora tiene carro porque yo se lo dí, le doy comida, le doy todo porque ella no trabaja, todo lo pago yo, así que no diga que no le doy nada”.

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña.