Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, ha declarado en múltiples ocasiones que no cree en la veracidad de las declaraciones de la Fiscalía del Estado de México sobre la muerte del actor de 22 años.

Recientemente, Octavio Pérez pidió la intervención del presidente AMLO en el caso de la muerte de Octavio Ocaña en una autopista de Cuautitlán Izcalli.

Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye. Nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, porque eso fue una barbaridad lo que hicieron”

Además, a asegurado que los policías municipales querían hacerle daño a su hijo y por eso iniciaron la persecución que terminó con la muerte del actor.

Pero, ¿quién es Octavio Pérez?

Poco se sabe de Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña ya que, a diferencia del joven actor, no es una figura pública.

En las diversas entrevistas que ha dado a medios por la muerte del actor, quien diera vida a Benito de Vecinos, ha asegurado que es un empresario pero se desconoce su ámbito.

Asimismo, ha dicho que su negocio se ubica tanto en Tabasco, de donde es originaria la familia de Octavio Ocaña, como en la Ciudad de México, donde el actot llevaba el control del negocio.

Octavio Pérez afirmó en entrevistas que diario se comunicaba con Ocaña para dar y recibir órdenes respecto al funcionamiento de la empresa que tenía junto con su hijo.

Además, aseguró que el día de su muerte también tuvo comunicación con su hijo, quien le avisó que se tomaría una cerveza y resaltó que Ocaña no era un alcohólico o drogadicto como la Fiscalía del Estado de México ha dicho.

Octavio Pérez reconoció que Octavio Ocaña sí tenía un arma que estaba legalmente registrada y además aseguró que el mismo le enseñó a usarla.

Octavio Pérez dijo que el arma la tenía debido a la inseguridad que se vive en el país, pero que nunca traía cartucho cortado.

Además, afirmó que la bala que hirió a Octavio Ocaña era 9mm y no .380mm, calibre del arma del actor y que además, la bala impactó desde afuera de la camioneta.

Por otra parte, Octavio Pérez ha asegurado que los amigos que viajaban con Ocaña y que fueron detenidos por policías municipales fueron torturados para firmar una declaración falsa.

De acuerdo con el papá de Octavio Ocaña, obligaron a los acompañantes de su hijo a declarar que Octavio sacó el arma de la guantera y se disparó accidentalmente.

Por ello, aseguró que iniciará acciones legales para aclarar la muerte de su hijo y que primero lo matan antes de dejar las cosas como están.

“Están pendejos, no va a ser así, nunca va a ser así, primero me van a matar antes que todo, yo no soy cualquier pendejo, ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes”

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña