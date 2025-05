Ante el divorcio que esta atravesando la mamá de Octavio Ocaña, Ana Lucía asegura ejerció violencia física y psicológica durante su matrimonio.

En entrevista con Venga la Alegría, revela como Octavio Ocaña se habría enfrentado a golpes con su papá por defenderla.

Ana Lucía habló de la violencia física que vivió en su matrimonio con Octavio Pérez, algo que generó enfrentamientos con Octavio Ocaña y su padre.

Octavio Ocaña habría enfrentado más de una vez a su padre Octavio Pérez por el trato que recibía su mamá, a quien no dudo en defender.

Bertha Ocaña, hermana del actor, indico que, incluso su hermano y su padre llegaron a enfrentarse a golpes por lo ocurrido en su casa con su mamá.

Conjuntamente, Ana Lucía puntualizó que Octavio Ocaña era el único que podía ponerle una advertencia a su papá.

Las recientes declaraciones de Ana Lucía y su hija Bertha Ocaña revelan que la relación familiar estuvo marcada por el control y actitudes machistas por parte de Octavio Pérez.

Acto seguido, Ana Lucía confirmó que su exesposo la llego a golpear, mismo que tuvo que ir a presentar denuncias en varias ocasiones.

“A mí sí, yo no puedo decir que no porque a mí sí me llegó a golpear. Incluso yo varias veces tuve que ir a delegaciones y eso, porque sí llegó al suceso de golpes y golpes extremos. Tuve hasta una pérdida de un hueso de una mano. Yo sí viví violencia. La verdad que sí, no le voy a mentir”

Ana Lucía