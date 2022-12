Paola Rojas está cerrando este 2022 con un poco de miedo y es que el próximo año su vida dará un nuevo giro, pero sobre todo, su vida profesional.

Tras decirle adiós al noticiero “Aire al aire” de Televisa, la presentadora Paola Rojas, de 46 años de edad, comenzará nuevos proyectos, y quien sabe, podría debutar en la actuación.

En declaraciones para el programa Hoy, Paola Rojas reveló que le han hecho propuestas para lanzarse como actriz; no obstante, no dijo qué productores pusieron sus ojos sobre ella y para qué proyecto.

“Qué chistoso, me lo acaban de proponer. Acabo de recibir una propuesta, es algo que no estaba en mi radar”, dijo y enseguida admitió que la idea no le desagrada.

Paola Rojas (Agencia México)

“Estoy en plan de apertura, tengo ganas de aprender, de explorar, de viajar, tengo ganas como de volar. Me siento con mucha curiosidad”, confesó con una enorme sonrisa la también conductora del talk show Netas Divinas.

Así como subrayó está abierta a todo tipo de retos: “Me acaba de llegar esta propuesta que ni he procesado, pero estaría dispuesta a escuchar opciones, tengo ganas de hace cosas diferentes”, remató.

Paola Rojas cierra el año con mucho aprendizaje

Por otro lado, Paola Rojas acepta que este 2022 fue un año difícil, pero también de mucho aprendizaje pues logró sanar las heridas que le dejó un proceso largo de divorcio.

“Estoy como en construcción”, dice y asegura estar iniciando una nueva etapa luego de haber pasado por un proceso de sanación y de haber trabajado mucho consigo misma. “Estoy encontrando muchos motivos para ser feliz”, señala.

Recordemos que Paola Rojas pasó por una difícil situación cuando se destapó la infidelidad de su expareja, el exfubtolista Luis Roberto Alves dos Santos mejor conocido como Zague, de 55 años de edad.

En redes sociales se filtró un video sexual que el deportista había grabado para una mujer que no era su esposa.

Aquella acción no solo terminó con el matrimonio de la periodista, también dañó su reputación pues muchas personas la hicieron objeto de burlas y críticas.