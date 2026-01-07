Paola Durante -de 50 años de edad- desmiente que haya recibido trato privilegiado cuando estuvo en la cárcel.

Previamente aseguraron que Paola Durante vivió con comodidades cuando estuvo detenida en Santa Martha Acatitla en 1999 por el caso de Paco Stanley.

Paola Durante niega que haya tenido privilegios y comodidades en la cárcel

Antes las afirmaciones de la revista TVNotas, Paola Durante dio una entrevista al programa De Primera Mano para negar los señalamientos en su contra.

Paola Durante inició por aclarar que ella sí convivía con la población y dormía en las celdas.

“Claro que no, no tuve ningún privilegio. A mi mami le costó la vida, mi mamá tenía que pararse a las 4:00 de la mañana para poder llegar con la comida hecha, la cual se la batían toda” Paola Durante

La modelo recuerda que su mamá fue quien estuvo al pendiente de ella y no tenía dinero para mandarle ropa a la cárcel.

Incluso no tenía c olchón, dormía en el piso y vivía con chinches en la cárcel.

“Estuve en población, estuve con todas la chavas. A Sara Aldrete no le tuve que pagara ni un peso, ella fue la que me cuido” Paola Durante

Paola Durante recuerda que Sara Aldrete, conocida como la Narcospatanica, fue quien le proporcionó protección durante su estancia en la cárcel.

Pues ella no tenía para pagar por protección: “Ella me dijo (Sara Aldrete): ‘Yo sentí mucha pena por ti porque te vi muy chiquita, no sabías que hacer’ y por eso quiso cuidarme”.

Paola Durante asegura que el gobierno estaba en contra de ella y de los supuestos implicados en el caso de Paco Stanley.

Paola Durante (Instagram/@paoladurante)

Paola Durante recuerda el “infierno” que vivió en prisión

El caso de Paco Stanley se volvió mediático, por lo que las autoridades estaban presionadas para dar con el responsable y Paola durante acusa que la usaron de ‘chivo expiatorio’.

Paola Durante menciona que recibió amenazas mientras estuvo en la cárcel y que la trataban mal.

“Me trataban mal (en la cárcel) tenía muchísimos problemas, recibía muchas amenazas adentro, afortunadamente estaba Sara ahí y pude llevarme bien, corría mucho riesgo por lo mismo de que el gobierno estaba en contra nuestra” Paola Durante

Entre lágrimas, Paola Durante recordó que su familia no tenía dinero y por lo mismo, no podía pagar privilegios.

“Quedamos más pobres que nunca, mi mamá nunca tuvo dinero”, dijo Paola Durante quien sigue traumatizada por lo vivido en la cárcel.

Paola Durante menciona dice que ahora solo la recuerdan por el caso de Paco Stanley: “Mi pasado no me define, esa no soy yo”.